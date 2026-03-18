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Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Real España y empate de Olimpia

Real España dio golpe: aprovechó que Olimpia no sumó y mete presión a Motagua en el Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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La tabla de posiciones en Honduras se ha movido en plena fecha 13.
La tabla de posiciones en Honduras se ha movido en plena fecha 13.

Real España cerró como líder provisional en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina venció 2-1 al Génesis Policía con un doblete de Ángel David Sayago.

Los dirigidos por Jeaustin Campos llegaron a 25 puntos y superaron a Motagua, que se quedó con 22 unidades a falta de completar su partido de la jornada ante Platense el jueves.

Olimpia, que ocupa el tercer lugar, no pudo pasar del empate 0-0 ante Olancho FC, un equipo que siempre se le ha complicado a Eduardo Espinel.

Esa igualada la aprovechó Marathón, que, tras su goleada 0-4 a Juticalpa, alcanzó el cuarto lugar con 18 puntos, superando a los Potros por goles.

Tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras

Resultados de la jornada 13

  • Juticalpa 0-4 Marathón
  • Olimpia 0-0 Olancho FC
  • Real España 2-1 Génesis PN
  • Platense vs Motagua (Jueves 18, 3:00 P.M.)
  • Lobos UPNFM vs Choloma (Jueves 18, 6:00 P.M.)
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Así se jugará la jornada 14

  • Marathón vs Victoria (Domingo 22 de marzo)
  • Motagua vs Real España (Domingo 22 de marzo)
  • Juticalpa vs Olimpia (Domingo 22 de marzo)
  • Lobos UPNFM vs Olancho FC (Lunes 23 de marzo)
  • Choloma vs Génesis PN (Martes 24 de marzo)

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