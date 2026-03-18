Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Real España y empate de Olimpia

Real España cerró como líder provisional en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina venció 2-1 al Génesis Policía con un doblete de Ángel David Sayago.
Los dirigidos por Jeaustin Campos llegaron a 25 puntos y superaron a Motagua, que se quedó con 22 unidades a falta de completar su partido de la jornada ante Platense el jueves.
Olimpia, que ocupa el tercer lugar, no pudo pasar del empate 0-0 ante Olancho FC, un equipo que siempre se le ha complicado a Eduardo Espinel.
Esa igualada la aprovechó Marathón, que, tras su goleada 0-4 a Juticalpa, alcanzó el cuarto lugar con 18 puntos, superando a los Potros por goles.
Tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras
Resultados de la jornada 13
- Juticalpa 0-4 Marathón
- Olimpia 0-0 Olancho FC
- Real España 2-1 Génesis PN
- Platense vs Motagua (Jueves 18, 3:00 P.M.)
- Lobos UPNFM vs Choloma (Jueves 18, 6:00 P.M.)
Así se jugará la jornada 14
- Marathón vs Victoria (Domingo 22 de marzo)
- Motagua vs Real España (Domingo 22 de marzo)
- Juticalpa vs Olimpia (Domingo 22 de marzo)
- Lobos UPNFM vs Olancho FC (Lunes 23 de marzo)
- Choloma vs Génesis PN (Martes 24 de marzo)