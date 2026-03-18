Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Real España y empate de Olimpia

Real España cerró como líder provisional en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina venció 2-1 al Génesis Policía con un doblete de Ángel David Sayago.

Los dirigidos por Jeaustin Campos llegaron a 25 puntos y superaron a Motagua, que se quedó con 22 unidades a falta de completar su partido de la jornada ante Platense el jueves.

Olimpia, que ocupa el tercer lugar, no pudo pasar del empate 0-0 ante Olancho FC, un equipo que siempre se le ha complicado a Eduardo Espinel.

Esa igualada la aprovechó Marathón, que, tras su goleada 0-4 a Juticalpa, alcanzó el cuarto lugar con 18 puntos, superando a los Potros por goles.

Tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras

Resultados de la jornada 13

Juticalpa 0-4 Marathón

Olimpia 0-0 Olancho FC

Real España 2-1 Génesis PN

Platense vs Motagua (Jueves 18, 3:00 P.M.)

Lobos UPNFM vs Choloma (Jueves 18, 6:00 P.M.)

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Así se jugará la jornada 14