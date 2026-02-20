Es tendencia:
Se queda sin jugar: Darwin Lom sufre otro inesperado revés mientras Fantasma Figueroa busca refuerzos en Comunicaciones

El jugador de The Strongest recibe una noticia que complica sus planes de cara al futuro tras su salida de Comunicaciones.

Juan Fittipaldi

© Prensa The Strongest - ComunicacionesEl delantero se complica tras su decisión.

Darwin Lom no pudo hacer su estreno en la Copa Libertadores después del conflicto que hubo entre Comunicaciones y The Strongest. Tras la intervención de la FIFA, la Liga Nacional cedió el pase internacional del delantero, pero ya era tarde para jugar en la serie que su equipo terminó siendo eliminado.

Ahora que no tendrá competencia a nivel internacional, el delantero de la Selección de Guatemala se debería dedicar a lo que será el campeonato nacional del fútbol boliviano. Sin embargo, tiene una muy mala noticia que le trae complicaciones.

Y es que la liga boliviana no empezará hasta que la Selección de Bolivia no dispute el repechaje internacional en el mes de marzo. Las autoridades decidieron darle prioridad al seleccionado nacional para llegar de la mejor manera al partido decisivo contra Surinam.

Por este motivo, el campeonato de Bolivia comenzará recién en abril. Esto significa que Darwin Lom no tendrá actividad con su equipo por más de un mes. Descansará los días de febrero y todo el mes de marzo.

Esta noticia se da justo en el momento en el que el Fantasma Figueroa busca un delantero para reforzarse. Y es que el equipo crema tendrá la posibilidad de inscribir a un nuevo jugador ante la baja de José Corena, quien sigue lesionado tras una fractura de peroné.

¿Comunicaciones puede repatriar a Darwin Lom?

Como Corena es extranjero, Comunicaciones tiene un cupo libre para inscribir un futbolista foráneo. Según detalló el periodista Byron Oliva, el Albo hará uso de esta plaza para comprar un delantero. Podría fichar a Lom, pero después de su polémica salida y la rescisión de contrato las relaciones se rompieron.

