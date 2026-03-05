Darwin Lom tuvo una noche inolvidable este miércoles con The Strongest. El delantero chapín marcó tres goles en la victoria de su equipo por 5-1 frente a Nacional Potosí, en el marco de un juego amistoso del fútbol local.

Esta noticia impactó en Guatemala, especialmente en Luis Fernando Tena, el encargado de elegir la lista de convocados para el encuentro que se disputará el próximo 27 de marzo en tierras italianas contra la Selección de Argelia, que disputará el Mundial 2026.

Según la información del Tiki Taka, la postura del entrenador mexicano es llevarlo a la gira europea con la Selección de Guatemala pese a que no tiene competencia oficial desde su salida de Comunicaciones. El delantero estará entre los nombres que viajarán a Italia.

“Los tres goles fueron bonitos, gracias a Dios se dieron y se lo dedico a mi familia que vino en la madrugada a Bolivia y a mi hija que sin duda me trajo suerte”, confesó Darwin Lom después de la victoria de su equipo.

Cabe aclarar que Darwin Lom sólo disputará partidos amistosos hasta que Bolivia juegue el repechaje internacional en este mes de marzo. Luego, una vez finalizado, se dará comienzo a la liga doméstica. La prioridad de la Federación es clasificar a la Copa del Mundo.

Reencuentro de Darwin Lom con ex compañeros de Comunicaciones

En medio de toda la polémica que se generó con su salida de los Cremas, Lom se reencontrará con sus ex compañeros. Del Albo, Tena convocaría a José Pinto y a Stheven Robles por parte del equipo que lidera la tabla de posiciones del Clausura 2026.

