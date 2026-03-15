Baja confirmada en La Sele: Fernando Batista recibe otra mala noticia para los amistosos con Jordania e Irán

Tras el microciclo de la Selección de Costa Rica programado entre el 16 y el 18 de marzo, Fernando Batista analizará el rendimiento de los futbolistas del ámbito local para definir quiénes formarán parte de su primera convocatoria oficial.

Recordemos que de este proceso saldrán los jugadores que integrarán la lista definitiva para el inicio de su ciclo al frente de la Tricolor. Además, el debut del entrenador argentino llegará poco después en una gira por Turquía, donde el combinado nacional disputará dos partidos amistosos.

La Selección Costa Rica se enfrentará a Jordania el 27 de marzo y posteriormente a Irán el 31, encuentros que servirán como la primera evaluación del nuevo proyecto deportivo. Pero en medio de este panorama, el Bocha Batista recibió otra mala noticia para los amistosos con Jordania e Irán.

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Otra mala noticia para el Bocha Batista en La Sele

En primer lugar, las dos primeras bajas confirmadas del microciclo fueron Aarón Murillo y Berny Rojas, lo que obligó a realizar movimientos en la lista. Pero las malas noticias para el Bocha Batista no se quedaran ahí.

La otra baja que suma la Selección de Costa Rica es la de Randy Ramírez, luego de que se confirmara que el volante no está en condiciones físicas para integrarse.

Randy Ramírez – Liberia

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José Saturnino Cardozo explicó que el jugador arrastra una molestia en el aductor desde hace varios partidos, por lo que Liberia notificó a la Federación que no podía presentarse, dejando al mediocampista fuera de este llamado con la selección nacional.

Datos claves

La Selección de Costa Rica suma otra baja para el microciclo , ya que el mediocampista Randy Ramírez quedó fuera de la convocatoria.

, ya que el mediocampista Randy Ramírez quedó fuera de la convocatoria. El jugador arrastra una molestia en el aductor desde hace varios partidos , lo que le impide estar en condiciones físicas para integrarse al trabajo con la Tricolor.

, lo que le impide estar en condiciones físicas para integrarse al trabajo con la Tricolor. El club Liberia notificó oficialmente a la Federación que el futbolista no podía presentarse, según explicó el técnico José Saturnino Cardozo