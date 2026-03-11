Municipal confirma noticia poca alentadora sobre Pedro Altán

La preocupación se instaló en el campamento de Municipal luego de conocerse que el mediocampista ofensivo Pedro Altán fue víctima de un asalto la noche del pasado lunes. El incidente generó alarma dentro del club escarlata, que de inmediato comenzó a evaluar el estado físico y emocional del jugador tras lo ocurrido.

La noticia trascendió la tarde del martes a través del portal Guatefutbol.com, donde se confirmó que el futbolista no ha podido reincorporarse a los entrenamientos de Municipal con el resto del plantel. Además, se detalló que el mediocampista presenta lesiones visibles en el rostro, principalmente en el costado derecho, producto del violento incidente.

Debido a estas molestias físicas, el regreso de Altán a las prácticas con el equipo continúa siendo una incógnita. Dentro del cuerpo técnico existe cautela con su recuperación, ya que el jugador aún se encuentra en proceso de evaluación médica para determinar cuándo podrá retomar su actividad normal.



Por ahora, todo apunta a que el volante no será tomado en cuenta para el próximo partido frente a Aurora FC, compromiso correspondiente a la próxima jornada del campeonato. En el cuerpo técnico consideran que lo más prudente es no arriesgar al futbolista mientras se recupera completamente del incidente.

A pesar de esta baja sensible, el equipo rojo podría recibir noticias positivas en el departamento médico, ya que el defensor Nicolás Samayoa se encuentra en la fase final de recuperación tras una luxación en el codo, mientras que el delantero José Carlos Martínez también evoluciona favorablemente de una contusión en el pie.

Actualmente, Municipal ocupa la cuarta posición de la tabla con 18 puntos, aunque atraviesa una racha negativa de dos partidos sin ganar. Por ello, el duelo ante Aurora se perfila como una oportunidad clave para que los escarlatas retomen el camino de la victoria y se mantengan en la pelea por los primeros puestos del torneo.

