Comunicaciones quedó atrás: Darwin Lom necesitó solo 4 palabras para ser furor en The Strongest y desatar la locura en Guatemala

Después de semanas marcadas por rumores y especulaciones, Darwin Lom fue confirmado como nuevo refuerzo del Club The Strongest, concretando así su salida de Comunicaciones de Guatemala.

El delantero guatemalteco Darwin Lom se incorporará a The Strongest para afrontar tanto la temporada local como la próxima edición de la Copa Libertadores, reforzando el ataque del conjunto boliviano. Los atigrados tendrán su primer desafío internacional frente al Deportivo Táchira de Venezuela.

Las cuatro palabras de Darwin Lom para ser furor en The Strongest

La frase “Ya van a ver”, fue suficiente para que con esas cuatro palabras Darwin Lom encendiera la expectativa en su llegada a The Strongest y, al mismo tiempo, provocara revuelo en Guatemala. Esa fue la respuesta del delantero cuando le preguntaron por el apodo de “Mr. Showtime”.

Darwin Lom presentado con The Strongest

Locura en Guatemala por Darwin Lom

La llegada de Darwin Lom a The Strongest desató una auténtica locura en Guatemala, especialmente en redes sociales, donde decenas de aficionados chapines invadieron el posteo oficial del club boliviano para celebrar el fichaje.

Ese entusiasmo tiene una explicación clara: el estilo y la personalidad de Lom, apodado “Mr. Showtime”, un sobrenombre que se ganó por acciones decisivas y cargadas de carácter.

Además, el ejemplo más recordado es el penal que ejecutó picándolo ante Canadá en la Copa Oro, una muestra de confianza y sangre fría que quedó grabada en la memoria de los aficionados.