Guatemala

Mientras Darwin Lom ya debutó en Bolivia, Comunicaciones toma la medida legal que puede devolverlo a Guatemala: “Bloqueado”

Cuando parecía que la operación de Darwin Lom en el mercado de fichajes se había resuelto, ocurrió algo inesperado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Darwin Lom podría enfrentar un nuevo problema desde Comunicaciones
Mientras Comunicaciones lidia con un conflicto administrativo, Darwin Lom ya sumó minutos y debutó en el fútbol boliviano con The Strongest, marcando un contraste que encendió aún más la polémica.

La situación tomó fuerza cuando se conoció que el club albo activó vías legales para intentar revertir el escenario. Ante este panorama, Comunicaciones decidió recurrir a la medida que tiene a su alcance y solicitó el bloqueo del jugador.

¿Cuál es la situación de Darwin Lom desde Comunicaciones?

Esta información fue dada a conocer por el periodista Juan Carlos Gálvez, quien reportó que Comunicaciones enfrenta un nuevo escenario luego de que se bloqueara ante la Federación de Guatemala el pase internacional de Darwin Lom hacia The Strongest.

“De última hora, Comunicaciones bloquea ante la Federación de Guatemala el pase internacional de Darwin Lom, por no haberse cumplido todo lo requerimientos de la rescisión de contrato“, compartió el periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X.

El periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X

Según el periodista desde Comunicaciones tienen pruebas que indican que no se cumplieron los requisitos para que se concretara el fichaje internacional de Darwin Lom a Bolivia.

Darwin Lom ya jugó en Bolivia

Lo insólito de toda esta situación es que, en medio del conflicto administrativo y el bloqueo solicitado por Comunicaciones, Darwin Lom ya tuvo acción con The Strongest.

Darwin Lom ya jugó con The Strongest

El delantero no solo debutó, sino que marcó un gol y dio una asistencia en su primer amistoso ante Cuzco FC, mostrando un rendimiento inmediato, mientras su situación contractual sigue generando ruido y polémica fuera de la cancha.

Así, el caso de Darwin Lom sigue generando ruido, con un jugador que ya compite y rinde en Bolivia mientras su situación administrativa permanece en disputa. Para Comunicaciones, el conflicto legal continúa abierto y aún está lejos de resolverse.

