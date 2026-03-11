Allen Yanes no llega solo: Guatemala sumaría un refuerzo de Liga MX que ya “aceptó la convocatoria” de Luis Fernando Tena

En la Selección de Guatemala ya comenzaron los preparativos para el amistoso contra Argelia del viernes 27 de marzo. De momento, es el único que la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) cerró para la venidera fecha FIFA, pero está gestionando un segundo partido ante un rival europeo o africano que se jugaría el martes 31.

Este no es un detalle menor pensando en la lista de convocados de Luis Fernando Tena, que tendrá como sorpresa el regreso de Allen Yanes como alternativa para el lateral derecho, donde el titular indiscutido es Aaron Herrera, aunque José Morales se erige como una opción de gran nivel pese a ser utilizado en el carril opuesto. Ambos serían citados, mas no Diego Santis, quien corre por detrás.

Si la Federación, presidida por Gerardo Paiz, logra concretar otro fogueo, el técnico mexicano podría llevar a más futbolistas para probar y observar. Una de sus disyuntivas en estos momentos, por ejemplo, es si citar a tres porteros: Nicholas Hagen, Kenderson Navarro y Luis Morán, o incluir solo a dos y aprovechar la plaza que quedaría libre en otro puesto.

El refuerzo de Liga MX que le dio el “sí” a Tena

De acuerdo a la información del periodista Carlos Marín, Daniel Méndez aceptó el llamado de Guatemala para el amistoso con Argelia. El centrodelantero de 20 años y 1,99 metros de altura milita en Pachuca de la Liga MX, alternando entre el primer equipo y la categoría U-21 de los Tuzos.

“Daniel está convocado, sí aceptaron la convocatoria, pero le pongo el asterisco porque llevaríamos en la posición de ‘9’ a Daniel Méndez, Darwin Lom y Rubio Rubin. Tres jugadores para un partido creo que es mucho; si se da el otro, ahí es donde creo que (Tena) puede convocar a más gente”, aseveró Marín.

Méndez, también de raíces mexicanas y estadounidenses, lleva tres goles en nueve apariciones con la escuadra juvenil de los blanquiazules en el Clausura 2026. Y el pasado martes 3 de marzo, sumó minutos en la derrota 0-1 de Pachuca Selecta en un fogueo con la Selección de El Salvador.

