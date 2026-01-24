Sentencia de la FIFA: Darwin Lom analiza una drástica decisión contra Comunicaciones para salir de Guatemala

Darwin Lom se irá de Comunicaciones. Ya se despidió por las redes sociales y el club, de hecho, ya contrató a su reemplazante, el atacante colombiano Omar Duarte.

Sin embargo, el goleador de los Cremas y de la Selección de Guatemala recibió en las últimas horas una noticia que complica su salida ya que aún tiene contrato con los albos y debe cumplir con una rescisión contractual, algo que ha retrasado el cierre definitivo de la operación.

Este viernes mantuvo reuniones junto con su abogado para intentar destrabar el asunto pero, al parecer, todavía no lo ha logrado. Y así, ahora, algunos no descartan que acuda a la FIFA.

La medida que podría tomar Darwin Lom contra Comunicaciones en la FIFA

Según la información proporcionada por el periodista Juan Carlos Galvez, el atacante podría recurrir al máximo ente del fútbol mundial para obtener la respuesta deseada y concretar su salida rumbo a Bolivia como legionario.

“El lunes inicia la batalla legal por el pase internacional de Darwin Lom”, informó Gálvez. “Aquí (por Guatemala) será difícil que lo emitan, en la FIFA es donde cree el jugador que tiene esperanzas”, concluyó el comunicador chapin que maneja buena información sobre los cremas.

Lom ya no juega con Comunicaciones

Durante la última semana, Fantasma Figueroa ya dejó de entrenar con la planilla y hasta publicó en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida.

Así, todo apunta a que se marchará del club en el que disputó 25 partidos en la Liga Nacional, con 1,990 minutos jugados y ocho goles anotados.