El problema con el que se topó Darwin Lom tras despedirse de Comunicaciones y que podría afectar su futuro

Darwin Lom comenzó a cerrar su etapa con Comunicaciones FC luego de aceptar una propuesta para convertirse en nuevo jugador de The Strongest de Bolivia, lo que marcaría su regreso al fútbol extranjero, un paso que el propio delantero considera clave para su crecimiento profesional y personal.

Sin embargo, la salida del atacante guatemalteco no ha sido sencilla. Lom aún tiene contrato vigente con los albos y debe cumplir con una rescisión contractual, situación que ha retrasado el cierre definitivo de la operación. Por ahora, el jugador se mantiene enfocado en resolver su situación legal para quedar en libertad de acción.

Darwin Lom intenta arreglar su situación contractual

En ese contexto, el delantero sostuvo una reunión con su abogado en un edificio de la zona 10 capitalina, donde continúa afinando los detalles administrativos que le permitan dejar todo en orden. El plan de Lom es viajar a Bolivia para que este sábado cerrar su vinculación.

No obstante, existe la posibilidad de que, si no se alcanza un acuerdo entre las partes, el caso pueda elevarse a otras instancias, ya sea para garantizar la habilitación del futbolista o para que Comunicaciones reciba lo que considera correspondiente por la rescisión del vínculo.

Mientras tanto, en el plano deportivo, Comunicaciones ya no contó con Lom durante la última semana. El atacante dejó de entrenar con el plantel y tampoco fue incluido en la convocatoria para el partido ante Achuapa, señales claras de que su ciclo con los cremas está prácticamente terminado.

De esta manera, Darwin Lom se despide del club albo tras disputar 25 partidos en la Liga Nacional, acumular 1,990 minutos y aportar ocho goles, números que respaldan su paso por Comunicaciones y que ahora buscará mejorar en su nueva aventura internacional con The Strongest.

