Mario Acevedo comenzará la segunda vuelta con Municipal sin varios jugadores claves

El técnico Mario Acevedo dio a conocer la convocatoria oficial de CSD Municipal para el compromiso de este domingo frente a Deportivo Mictlán, duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio La Asunción, donde los escarlatas buscarán comenzar con buen pie la segunda vuelta del campeonato.

El conjunto rojo llega a este compromiso con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo. Sin embargo, el equipo capitalino tendrá algunas bajas importantes que obligarán al cuerpo técnico a realizar ajustes en su alineación para enfrentar a los conejos.

Una de las ausencias confirmadas es la del delantero paraguayo Erik López, quien no podrá ser tomado en cuenta tras haber sido expulsado en el partido del miércoles contra Deportivo Mixco. El atacante vio la tarjeta roja luego de protestar una decisión arbitral durante ese encuentro.

De acuerdo con el acta arbitral elaborada por Mario Escobar, el futbolista dirigió insultos al árbitro, situación que derivó en una suspensión de un partido por parte de las autoridades disciplinarias del campeonato. Como consecuencia, el paraguayo quedará fuera del duelo ante Mictlán.

A esta baja se suma la del defensor Nicolás Samayoa, quien aunque ya entrena con normalidad tras sufrir una luxación de codo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y darle algunos días más de recuperación para asegurar su retorno en óptimas condiciones.

Otro de los jugadores que continuará fuera es el delantero José Carlos Martínez, quien sigue recuperándose de un esguince de tobillo y se espera que pueda reaparecer en la próxima jornada cuando Municipal reciba a Xelajú MC. Por su parte, el guardameta Kenderson Navarro continúa en proceso de recuperación y aún no tiene una fecha definida para su regreso a las canchas.

