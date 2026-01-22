“Egoísta”: Darwin Lom se despide de Comunicaciones con un mensaje que toma por sorpresa a todos

El delantero guatemalteco Darwin Lom puso punto final a su etapa con Comunicaciones FC, luego de llegar a un acuerdo para volver a ser legionario y continuar su carrera en el extranjero. El atacante decidió dar un nuevo paso en su trayectoria profesional, priorizando su crecimiento personal y deportivo.

La novela llegó a su desenlace este día, cuando el propio Darwin Lom confirmó que no seguirá con los cremas, tras concretar su traspaso a The Strongest del fútbol boliviano. De esta manera, el atacante de la Selección de Guatemala emprenderá una nueva aventura en Sudamérica.

El interés del conjunto boliviano surgió desde la semana pasada, lo que activó de inmediato el trabajo del jugador y su entorno para rescindir el contrato que lo vinculaba con Comunicaciones. Lom tenía claro que su prioridad era regresar al extranjero, objetivo que finalmente logró tras varios días de negociaciones.

Horas después de hacerse oficial su salida, el delantero rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje de despedida. En sus palabras, Lom se mostró agradecido con el club albo y explicó que la decisión fue tomada pensando en su carrera y crecimiento, aun sabiendo que no todos estarían de acuerdo.

“Muchas gracias Comunicaciones FC por todo. Desde el primer día me trataron bien… esta decisión la tomo simplemente por mí, mi carrera y mi crecimiento. Aunque suene egoísta, no voy a sentarme aquí y escribir lo que no es….”, expresó Lom, dejando claro que su salida no responde a conflictos, sino a una elección personal respaldada por la fe y el trabajo constante. El mensaje cerró con un contundente “Showtime Out”, marcando el final de su ciclo en el club.

En lo deportivo, Darwin Lom se despide de los cremas tras disputar 25 partidos en la Liga Nacional, acumular 1,990 minutos y anotar ocho goles, números que respaldan su aporte ofensivo. Ahora, el atacante chapín buscará consolidarse con The Strongest, uno de los clubes más importantes de Bolivia, y seguir creciendo como referente del fútbol guatemalteco.

