Comunicaciones no tardó en encontrar al sustituto de Darwin Lom tras su sorpresiva salida

Comunicaciones FC y su Junta Directiva tienen claro que, para dejar atrás el mal momento deportivo y alejarse definitivamente de la zona de descenso, era indispensable reforzar el ataque. Tras la salida de Darwin Lom, quien decidió continuar su carrera en The Strongest de Bolivia, los cremas actuaron con rapidez y ya encontraron a su sustituto.

Este jueves, la dirigencia alba concretó el tercer y aparentemente último fichaje de cara al Torneo Clausura 2026. Se trata del delantero colombiano Omar Duarte, una incorporación pensada para darle mayor peso y variantes ofensivas al equipo que dirige Marco Antonio Figueroa.

Omar Duarte, de 30 años, se desempeña como centro delantero, es zurdo y mide 1.80 metros, características que lo convierten en un atacante fuerte en el juego aéreo y con presencia constante dentro del área rival, uno de los aspectos que más necesitaba reforzar Comunicaciones.

A través de sus canales oficiales, el club confirmó la contratación. “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Omar Duarte, quien se incorpora al club para el torneo Clausura 2026. ¡Vamos Cremas!”, publicó la institución en sus redes sociales, oficializando así la llegada del atacante cafetero.

El nuevo refuerzo albo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano, donde militó en clubes como Atlético Huila, Llaneros, Inter de Bogotá y Atlético Nacional. Además, ya conoce el fútbol de la región, luego de su paso por Nacional de Potosí en Bolivia, experiencia que podría facilitar su adaptación al balompié guatemalteco.

Duarte se suma así a los otros refuerzos ofensivos del club: el mexicano Gael Sandoval y el panameño Jean Pol, conformando el tridente de incorporaciones solicitado por Marco Antonio Figueroa. Con estas piezas, Comunicaciones apuesta a recuperar protagonismo, mejorar su producción ofensiva y encarar con mayor tranquilidad el Clausura 2026.