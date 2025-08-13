“Se dieron cuenta”: Óscar Santis explota contra la Concacaf y advierte a Alajuelense en la Copa Centroamericana

Óscar Santis se mostró muy molesto tras la derrota de Antigua GFC por 5-3 ante Plaza Amador. Varias cuestiones lo llevaron a retirarse de la cancha entre enojos, pero una en particular lo sacó de sus casillas. Por eso, sus furiosas declaraciones.

Recibir cinco goles, caer en su propia casa, ver sufrir a sus aficionados y perder la punta de su división en Copa Centroamericana no fue lo peor. En un partido que Santis soñó durante días, la estocada final se la dio el pésimo nivel de arbitraje.

ver también “Boicot”: mientras Guatemala confirma la noticia que intimida a El Salvador, sale a la luz una fuerte denuncia

De esa manera calificó el guatemalteco a los encargados de impartir justicia en el Estadio Pensativo, para el encuentro que definió al puntero momentáneo de este Grupo A de la competencia. Se complicó el panorama para todos los coloniales.

Publicidad

Publicidad

Además, el futbolista de Los Coloniales advirtió a Liga Deportiva Alajuelense, dio su opinión sobre el desempeño de sus compañeros y tuvo tiempo para hablar del tanto que marcó Diego Santis, su hermano. Un verdadero vaivén de emociones.

ver también Conmoción en Guatemala por el revés de última hora que perjudica a la Selección en su camino al Mundial: “No quisieron apoyar”

Óscar Santis contra los árbitros de Concacaf: defendió a Antigua y advirtió a Alajuelense

Óscar Santis terminó el partido molesto por muchas cuestiones, especialmente, por fallos arbitrales que desfavorecieron a su Antigua GFC. De todas maneras, hizo especial hincapié en que necesitan concentrarse en todo lo que se viene.

Publicidad

“Estoy molesto porque no merecíamos esto. Nos toca dar vuelta la página y seguir, pero bueno. Creo que cabe resaltar el mal arbitraje que se tuvo. Creo que se dieron cuenta, a nivel internacional, que a veces se complica con los árbitros y toca darle vuelta a la página”, explicó el futbolista.

Publicidad

ver también Refuerzos para Guatemala: se confirma la noticia más esperada por Luis Fernando Tena camino al Mundial 2026

Entre tantas aristas negativas, Santis tuvo un dejo de felicidad. Compartió cancha con su hermano Diego, autor de uno de los tres tantos coloniales. Remarcó todo lo lindo de eso, pero también dejó una advertencia a Liga Deportiva Alajuelense.

Publicidad

“Son momentos muy lindos que se viven en el fútbol. Gracias a Dios, hoy se me da. Entonces, toca darle gracias a Dios por esto. Esto sigue, toca seguir. Toca aquí darle vuelta a todo esto, y ya pensar dentro de 15 días. Va a ser una guerra. Nadie dijo que esto sería fácil”, sentenció tras el juego.

Óscar Santis junto a su hermano Diego en un microciclo de la Selección Nacional de Guatemala (ESPN).

Publicidad

Publicidad

Copa Centroamericana 2025: ¿Cuándo juega Antigua GFC vs Liga Deportiva Alajuelense?

Antigua GFC visitará a Liga Deportiva Alajuelense por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. El partido será el próximo 27 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto.