Conmoción en Guatemala por el revés de última hora que perjudica a la Selección en su camino al Mundial: “No quisieron apoyar”

La Selección de Guatemala se prepara para afrontar los meses más importantes de su historia. El próximo 4 de septiembre, debutará ante El Salvador en la última ronda de las Eliminatorias y, tanto el entrenador Luis Fernando Tena como todos en la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala), confiaban en que lo haría ayudada por refuerzos.

Sucede que en plena “fiebre” por la Bicolor, atizada por la obtención del tercer lugar en la última Copa Oro, terminó por confirmarse una noticia que podría significarle un duro revés en su carrera por clasificar al Mundial 2026.

¿Cuál es el revés de última hora que recibió la Selección de Guatemala?

Este martes, el diputado por el Movimiento Semilla, David Illescas, dio a conocer la no aprobación del proyecto de ley que buscaba nacionalizar a dos extranjeros que venían siendo solicitados hace más de un año por el cuerpo técnico de Guatemala: los volantes Cristian “Cheka” Hernández (argentino) y José Corena (colombiano).

“Tras el pedido reiterado del profesor Luis Fernando Tena para la nacionalización de dos futbolistas que necesita en la Selección para estos partidos que vienen, presentamos con varios colegas una iniciativa que agilizara este proceso“, explicó Illescas a través de X.

“Lamentablemente, no pasó y acá les dejo el listado de quienes no quisieron apoyar a nuestra selección“, cerró el diputado, adjuntando en el tuit el detalle de los votos negativos que recibió la moción para naturalizar a las figuras de Municipal y Comunicaciones.

En los últimos días, hasta el presidente de la República, Bernardo Arévalo, se había pronunciado al respecto, afirmando que haría todo lo posible “dentro del marco de la legislación existente” para encaminar la situación. Sin embargo, Tena deberá seguir echando mano al grupo que tantas alegrías le viene dando a los chapines.

“Hernández y Corena son dos jugadores de gran calidad, que llevan siete años aproximadamente jugando en Guatemala, que han mostrado honestidad, profesionalismo, seriedad, calidad. Sería buenísimo, nos darían competencia interna y más alternativas para buscar variantes tácticas”, había externado el mexicano en TeleOnce.