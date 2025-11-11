¿Qué resultados necesita Guatemala para no quedar afuera del Mundial 2026 antes de la última fecha?

Guatemala encara un cierre de alto voltaje en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: el jueves 13 de noviembre recibe a Panamá en El Trébol y el martes 18 enfrentará también en casa a Surinam. Son dos noches consecutivas con el público a favor y la calculadora en la mano.

El formato es sencillo y cruel: los primeros de cada grupo van directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos clasifican al repechaje intercontinental. Tras la ventana de octubre, el Grupo A quedó muy apretado: Surinam y Panamá 6, Guatemala 5 y El Salvador 3, con sólo dos fechas por jugar.

¿Qué necesita Guatemala para llegar con chances a la última fecha?

Si Guatemala le gana a Panamá, llega muy bien posicionado al 18 de noviembre y, de hecho, hasta podría se treparse a la cima de la tabla si Surinam no supera a El Salvador. Además, obligaría a la Selección de Thomas Christiansen a jugarse todo en su cierre contra la Selecta, mientras los dirigidos por Luis Fernando Tena conservarían la ventaja de definir otra vez de local ante Surinam.

Si empatan, los chapines también siguen con vida: quedarían en 6 puntos y dependerá de lo que pase entre Surinam y El Salvador ese mismo jueves, pero con posibilidades reales de disputar el primer puesto o, en su defecto, de pelear un segundo lugar fuerte para la carrera al repechaje.

Si pierde, aparece el único riesgo de eliminación antes de la última fecha: Guatemala quedaría en 5 puntos y Panamá subiría a 9, es decir ya no podría alcanzar la clasificación directa. En ese caso, quedará eliminada esa misma noche solo si, además, Surinam le gana a El Salvador o en otros grupos se dan resultados que ya no le permitan meterse entre los mejores segundos.

Cómo se define en caso de empate en puntos

En igualdad de puntos, primero manda la diferencia de gol global y luego los goles a favor; después se mira el desempeño entre los empatados y, si persiste el empate, el juego limpio y el sorteo, según las reglas vigentes para esta fase.

Así se jugarán las últimas dos fechas del Grupo A

Jueves 13/11: Guatemala vs. Panamá – Estadio El Trébol

Jueves 13/11: Surinam vs. El Salvador – Estadio Dr. Franklin Essed

Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam – Estadio El Trébol