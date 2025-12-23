Es tendencia:
Guatemala

Respaldo de la Concacaf: Guatemala cierra el 2025 con una buena noticia para Luis Fernando Tena

Concacaf respaldó a Guatemala con una buena noticia para Luis Fernando Tena, de cara al 2026.

Por Juan Cruz Russo

Concacaf respalda a Guatemala y alegra a Luis Fernando Tena para 2026.
Guatemala quiere terminar cuanto antes el corriente año. Después de fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026, no queda más opción que encarar el proyecto próximo para corregir los errores. Todo está dado para que pase cuanto antes.

FEDEFUT confirmó la renovación contractual de Luis Fernando Tena, quien estará a cargo de llevar al equipo a buen puerto. Los objetivos del camino están puestos y muchos pedidos ya fueron cumplidos. El siguiente año comenzará temprano.

La idea del director técnico fue organizar una serie de amistosos para probarse lo antes posible con oponentes de fuste. Si bien quedaban situaciones por resolver, todo parece haberse acomodado para que las cuestiones estén a la orden del día.

Guatemala recibe el apoyo de Concacaf para su primer partido amistoso del 2026

Según publicó El Tiki Taka Producciones GT a través de su cuenta de Facebook, las negociaciones están dadas para llevar adelante el primer amistoso del año el día 17 de enero. Este mismo sería en Los Ángeles, California, contra Canadá.

CONCACAF ya menciona el duelo entre ambas selecciones nacionales asociadas a su entidad como un partido de Clase A. Luis Fernando Tena quiere tener a todos los seleccionados una semana antes para armar un microciclo, como mínimo.

Por eso mismo, después de negociar con las autoridades de la Liga Nacional de Guatemala, se postergó el inicio del Torneo Clausura 2026. La primera jornada recién va a ser el miércoles 21 de ese mismo mes, para dar tiempo y espacio.

