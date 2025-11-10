Cómo es el calendario de las últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Llegó la hora de la verdad en las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Dos noches, seis partidos por jornada y cinco selecciones de Centroamérica —pues Nicaragua ya quedó eliminada— persiguiendo el sueño mundialista a toda velocidad. Los márgenes son mínimos, la diferencia de gol pesa como plomo y cada gol puede cambiar la historia del grupo en cuestión de segundos.
Las últimas dos fechas se juegan el jueves 13 y el martes 18 de noviembre. El formato es simple y cruel: los primeros de cada grupo van directo a la próxima Copa del Mundo y los dos mejores segundos se ganan un lugar en el repechaje intercontinental. A continuación, el calendario final, grupo por grupo.
El fixture de las últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Grupo A: así se jugarán las últimas dos fechas
- Jueves 13/11: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol
- Jueves 13/11: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed
- Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol
Grupo B: así se jugarán las últimas dos fechas
- Jueves 13/11: Trinidad y Tobago vs. Jamaica — Estadio Hasely Crawford
- Jueves 13/11: Bermudas vs. Curazao — Estadio Nacional de Bermudas
- Martes 18/11: Jamaica vs. Curazao — Independence Park
- Martes 18/11: Trinidad y Tobago vs. Bermudas — Estadio Hasely Crawford
Grupo C: así se jugarán las últimas dos fechas
- Jueves 13/11: Haití vs. Costa Rica — Estadio Ergilio Hato
- Jueves 13/11: Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional de Managua
- Martes 18/11: Costa Rica vs. Honduras — INS Estadio (ex Estadio Nacional)
- Martes 18/11: Haití vs. Nicaragua — Estadio Ergilio Hato