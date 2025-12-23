Fichaje de Selección: Comunicaciones recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador

Comunicaciones atraviesa un duro proceso de reestructuración. Luego de quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, muchos cambios son necesarios de cara a la próxima temporada. El equipo necesita un repunte drástico en su pasar.

El entrenador Iván Franco Sopegno está en la cuerda floja, después de haber sido elegido para encabezar la renovación. Junto con el suyo, la dirigencia analiza los nombres de varios futbolistas que podrían no continuar en la histórica institución.

Los Blancos buscan quebrar el mercado de pases. De esa forma, demostrar poder y volver de a poco al lugar que se ganaron a base de gloriosas campañas. Pero no todo es tan fácil, al menos por ahora. Recientemente, les apareció una negativa.

Comunicaciones lo lamenta: Yustin Arboleda se quedará un año más en Olimpia

Comunicaciones apuntó a hacerse con la contratación de Yustin Arboleda, uno de los atacantes más preponderantes con los que cuenta Olimpia. El nacido en Colombia, naturalizado catracho, es el hombre soñado por toda la dirigencia.

Según informó el periodista Gustavo Roca a través de su cuenta de X, Arboleda renovó su contrato con el equipo hondureño por un año más. Si bien interesaba entre Los Cremas, Eduardo Espinel pidió que se le extendiera su vínculo urgente.

Yustin Arboleda, delantero de Olimpia que pretendía Comunicaciones para el 2026 (RRSS).

Durante esta temporada, el delantero central de 34 años jugó 23 partidos y logró convertir un total de ocho goles. Además, otorgó dos asistencias en defensa de la camiseta de El Viejo León, donde estará hasta diciembre del 2026, por lo menos.