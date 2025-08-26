Qué necesitan Antigua y Municipal para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

Antigua GFC y Municipal ultiman detalles para intentar clasificarse a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana 2025. Si bien sus aspiraciones se encuentran bajo ciertas limitaciones, no piensan tirar la toalla antes de finalizar los partidos.

Los Coloniales redujeron sus posibilidades con después de caer inesperadamente ante Plaza Amador por 5-3. Sumaron cuatro puntos, como Alianza. Estaban para quedarse con el Grupo A, pero son superados por los de Panamá y Alajuelense.

En contrapartida, Los Escarlata revivieron tras vencer a Real España por 2-1. Con ese resultado, escalaron a cinco unidades y llegaron a zona de clasificación del Grupo B. El panorama está ajustado, con Diriangén también metido en combate.

Antigua y Municipal intentan: los resultados para clasificar en la Copa Centroamericana

Antigua GFC vs. Alajuelense – Grupo A

Antigua GFC llegará a la última jornada de la fase inicial con cuatro puntos y la obligación de ganarle a Alajuelense en Costa Rica. Con ese potencial triunfo, se asegurarían el segundo lugar, como mínimo. No dependerían de otro equipo.

Los siete puntos le darían la clasificación directa, objetivo que no cumplirán con ningún otro resultado. El empate los dejaría con cinco puntos, mientras que una derrota no movería las cosas para Los Coloniales. De las dos formas, están fuera.

Jugarán la quinta fecha de la etapa de grupos mañana, cuando los relojes de toda Guatemala indiquen las 18.00 horas. Será en el Estadio Alejandro Morera Soto, ubicado en la Ciudad de Alajuela, Costa Rica. Se esperan unas 18 mil personas.

Municipal vs. Herediano – Grupo B

Municipal salió de la oscuridad después de ganarle a Real España por 2-1. Llevó a 5 su cantidad de puntos, con lo que alcanzó la zona de clasificación dentro del Grupo B. Sus chances son amplias, aunque no aseguró su pase a cuartos de final.

Sporting San Miguelito lidera la división con siete unidades. La cuestión radica en que Diriangén y el equipo hondureño todavía tienen chances numéricas de meterse en la siguiente etapa. Lo mismo para Herediano, si le gana a Los Rojos.

En caso de que los representantes de Guatemala triunfen mañana en el Estadio Nacional de Costa Rica ante Los Florenses, sellará su pase a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana 2025. Sino, podría ayudarlo su diferencia de gol de +1.

Copa Centroamericana 2025: Xelajú MC se metió en cuartos de final de esta competencia

Xelajú MC ya tiene su clasificación asegurada a la siguiente ronda de esta Copa Centroamericana 2025. La visita a Olimpia servirá para que los dirigidos por el entrenador Amarini Villatoro tengan su chance de ir a por el primer puesto.

Si Xela pierde, clasificará a los cuartos de final en el segundo lugar del Grupo D, con la importancia de los cambios que esto generaría en la tabla general. Esta misma dará los cruces entre los mejores clasificados y los peores puntuados.