“Ya basta”: Amarini Villatoro hace fuerte denuncia a pocos días de disputar la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense

La victoria de Xelajú MC sobre Cobán Imperial pudo haber significado una noche redonda para el cuadro altense, pero el técnico Amarini Villatoro dejó claro que no estaba del todo conforme. En conferencia de prensa, el estratega expresó su descontento con el arbitraje, específicamente por la expulsión que sufrió durante el encuentro, situación que ensombreció los tres puntos obtenidos.

Villatoro, visiblemente molesto, recordó que lleva más de 20 años dirigiendo en el futbol guatemalteco, tiempo en el que —según afirmó— ha construido su carrera sin recibir favores. “Aquí nadie me ha regalado nada”, sentenció, resaltando que tanto jugadores como entrenadores deben ganarse su espacio, al igual que los árbitros, cuya trayectoria y preparación considera fundamental para garantizar justicia deportiva.

El técnico también criticó la forma en que en los últimos años se ha entregado el gafete FIFA, insinuando que el rango ha perdido valor y rigor. Para él, la falta de criterio uniforme y el bajo nivel arbitral han generado desconfianza, afectando directamente el desarrollo del torneo y la credibilidad del sistema.

Amarini Villatoro pide respuesta de Felipe Ramos Rizo

Sobre su expulsión, Villatoro aseguró que no existió fundamento alguno para mostrarle la tarjeta roja. Recordó que en el duelo anterior ante Aurora tampoco hubo insultos ni comportamientos antideportivos, pero aun así fue sancionado. “Espero que esto no sea un mandato de la Comisión de Árbitros”, declaró, pidiendo explicaciones públicas y señalando a Felipe Ramos Rizo.

Además, lamentó que el mismo árbitro que dirigió el duelo de la primera vuelta ante Cobán fuera designado nuevamente para este partido. “No quiero que me ayuden, pero tampoco que me perjudiquen. Ya basta”, reclamó, al exigir que los colegiados simplemente hagan bien su trabajo y no arruinen el esfuerzo de los equipos en plena lucha por la clasificación.

Ahora, el entrenador de los Chivos cambia de página y se enfoca en la final de la Copa Centroamericana, donde Xelajú visitará a Alajuelense este miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto. Villatoro confía en que, lejos de la polémica, su plantel pueda conseguir un resultado que le permita llegar con ventaja a la vuelta y dar otro paso histórico para la institución.

