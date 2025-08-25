Antonio De Jesús López es uno de los futbolistas más reconocidos del balompié chapín. Hoy defiende los colores de Xelajú MC, pero su camino profesional comenzó en uno de los clubes más importantes de México, el América, donde debutó con ilusión de consolidarse en la élite.

Sin embargo, una decisión marcó un antes y un después en su trayectoria: aceptar jugar para la Selección de Guatemala. Esto terminó afectando de forma directa su estadía en las Águilas.

¿Cuál fue la revelación que hizo Chucho López?

El mediocampista recordó en el podcast Mi Xelajú Fan cómo vivió esos momentos y reveló lo que significó para él aquella determinación: “Yo ya había dicho que sí a Guatemala, pero en México me di cuenta de que cuando dije sí a Guatemala varias cosas cambiaron, no con el Piojo Herrera o Santiago Solari, sino que administrativamente”.

Chucho López reconoció que, tras su elección, comenzaron las complicaciones. Aseguró que el ambiente alrededor del América también se tornó más complejo, no tanto por entrenadores, sino por las decisiones internas y por la presión mediática. “La prensa también decía: ‘¿Cómo un guatemalteco jugaba en América?’. A mí no me importaba porque hacía mi trabajo, hacer lo que amo”, confesó.

Chucho López dejó América al poco tiempo de aceptar a Guatemala.

La carrera de Chucho dio un giro inesperado: después de perder protagonismo en las Águilas pasó por Necaxa y terminó dando el salto a Guatemala. Primero vistió la camiseta de Municipal, luego la de Comunicaciones y hoy es referente de los chivos del Xelajú MC, ganándose un lugar en la liga local y en el corazón de la afición.

Con la bicolor, López fue convocado por Amarini Villatoro y más tarde tuvo continuidad en los primeros meses de la gestión de Luis Fernando Tena. No obstante, en el último año y medio ha visto reducida su participación pese a mostrar destellos de buen nivel en sus equipos.

Su debut con la selección guatemalteca llegó en octubre del 2020 y desde entonces suma 26 partidos internacionales, siendo su última aparición el 14 de enero de este 2024 en un amistoso ante Islandia. Una trayectoria que, como él mismo reveló, cambió para siempre el rumbo de su carrera con una decisión que hoy lo mantiene ligado al fútbol y al sentimiento de todo un país.