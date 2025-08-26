Es tendencia:
Sigue la polémica en Guatemala: La decisión de Luis Fernando Tena que tendría consecuencias en Antigua y Municipal

El futbol guatemalteco pasa por un momento complicado a muy poco del inicio de la eliminatoria mundialista.

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) decidió abrir un proceso contra los equipos de Municipal y Antigua GFC, luego de la polémica generada por la ausencia de siete jugadores en la concentración de la Selección Nacional. La medida busca esclarecer la situación que ha causado malestar en el entorno del combinado guatemalteco.

Desde el pasado domingo, se informó que los futbolistas José Rosales, José Ardón, Óscar Castellanos, Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Pedro Altán y Rodrigo Saravia dejaron de entrenar con la Azul y Blanco para integrarse a los trabajos de sus respectivos clubes. Esta acción provocó que la Fedefut considerara una ruptura en los acuerdos previamente establecidos con la Liga Nacional.

En la Asamblea de la Liga Nacional ya se había pactado que los seleccionados permanecerían en la concentración sin interrupciones, priorizando la preparación del equipo de Luis Fernando Tena para la próxima fecha de la Eliminatoria Mundialista, en la que Guatemala recibirá a El Salvador y visitará a Panamá.

La Fedefut busca castigar a Antigua y Municipal

Ante la decisión de Municipal y Antigua de recuperar a sus jugadores, la Fedefut resolvió trasladar el caso a la Comisión de Ética, con el objetivo de sentar un precedente y evitar que se repitan este tipo de situaciones que afectan la planificación de la Selección.

Para ambos clubes, el asunto tiene un trasfondo competitivo. Tanto Municipal como Antigua afrontan compromisos cruciales en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde buscan asegurar su clasificación a la siguiente fase. Por ello, contar con la totalidad de sus planteles ha sido prioridad en estos días.

El desenlace de este proceso será clave para definir los alcances de la autoridad de la Fedefut sobre los equipos de la Liga Nacional, en un momento en el que el combinado guatemalteco necesita unidad y respaldo absoluto de cara a los desafíos internacionales que se avecinan.

