Presión a Alajuelense: Xelajú toma una decisión que lo pone en ventaja para la final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC ha movido ficha antes de la final de la Copa Centroamericana y, según lo que trasciende desde Guatemala, Amarini Villatoro tomó una decisión estratégica que podría darle una ligera ventaja frente a la Liga Deportiva Alajuelense.

La final de la Copa Centroamericana arrancará este miércoles 26 de noviembre, cuando Alajuelense reciba en casa a los Chivos para disputar el partido de ida de esta serie decisiva. Será el primero de los dos duelos que definirán al nuevo campeón regional.

¿Cuál fue la decisión que tomó Xelajú para sacar ventaja en la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense?

El entrenador Amarini Villatoro dejó claro que Xelajú quiere sacar el máximo provecho de cada minuto previo a la final de la Copa Centroamericana 2025. Según explicó, el equipo viajó sin escalas para recuperar el domingo y así disponer del lunes y martes para preparar el partido con total enfoque.

Amarini Villatoro – DT de Xelajú

“Queremos aprovechar el tiempo. Hicimos el viaje sin escalas para poder recuperar el día domingo para que el lunes y martes preparemos el partido. Recuperamos gente importante como Fredy Góndola, Yilton Díaz, Claudio De Oliveira y Jesús López que estuvo en Selección de Guatemala”, comentó.

“Es una final centroamericana y hay que tomarla con la seriedad del caso. Venimos a competir, tenemos un equipo para pelear y luchar en esta Copa Centroamericana“, cerró Villatoro para ESPN.

Además, llegan descansados y con buen ánimo tras vencer 3-1 a Cobán Imperial en la liga chapina, mientras que Alajuelense se medirá este domingo a Sporting. Todos detalles que podrían darles una ligera ventaja antes de enfrentar a Alajuelense.