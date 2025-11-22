Quedan tan solo cuatro días para que se juegue el primer partido de la final de la Copa Centroamericana entre la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú. Será este miércoles por la noche en el Alejandro Morera Soto en el encuentro de ida que luego se definirá en Guatemala.

La Concacaf, en la previa de la tercera final consecutiva que jugará Alajuelense, hizo encender las alarmas en Xelajú, ya que se refirió a la destacada actuación que tuvo Washington Ortega a lo largo del certamen centroamericano.

El portero uruguayo fue la figura de las semifinales ante Olimpia con grandes atajadas y un penalti parado a Jorge Benguché en la definición. Por este motivo, fue reconocido por la confederación a pocos días de disputarse la primera final.

ver también Alajuelense en alerta: Xelajú confirma la noticia que presiona al Machillo Ramírez para la final de la Copa Centroamericana

El aviso de Concacaf a Xelajú antes de la final de la Copa Centroamericana

En esta edición 2025 de la Copa Centroamericana, Ortega disputó ocho partidos en los que tuvo 26 atajadas. De los tiros que le lanzaron los rivales, contuvo el 78,8% de los disparos. Además, mantuvo dos porterías a cero: contra Alianza y Antigua GFC.

Desde que arribó a Alajuelense en enero, para reemplazar a Leo Moreira, Ortega registró números más que destacables. En 53 partidos que jugó, apenas recibió 31 goles, mientras que en 28 encuentros mantuvo el marco en cero. Cifras impactantes para un portero que tuvo la responsabilidad de adueñarse de la portería manuda.

Publicidad

Publicidad

Rubén Silva, el guardameta de los Super Chivos, tiene números muy similares a los de Ortega en esta Centroamericana 2025. Hizo la misma cantidad de atajadas, con un menor porcentaje, y mantuvo una portería más a cero que el uruguayo. Sin embargo, desde su arribo a Xelajú, disputó 22 partidos y sufrió 24 goles.