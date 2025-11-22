“Tiene mucho sentido”: Desde el extranjero Luis Fernando Tena recibe apoyo tras su paso por la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala cerró con frustración su participación en la Eliminatoria Mundialista, luego de quedarse fuera de los dos primeros puestos del Grupo A y ver apagado su sueño de estar en la Copa del Mundo 2026. El golpe deportivo no solo dejó tristeza en la afición, sino también abrió un debate inevitable sobre el rumbo del proyecto.

Tras el fracaso, el futuro de Luis Fernando Tena quedó en el aire, tomando en cuenta que su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, pese a la incertidumbre inicial, desde el entorno futbolístico guatemalteco se percibe confianza en que su continuidad es el escenario más probable.

Luis Fernando Tena recibe apoyo desde el extranjero

El periodista salvadoreño de ESPN, Fernando Palomo, ha sido una de las voces que más ha respaldado la gestión del técnico mexicano. Atento al proceso chapín, no dudó en pronunciarse nuevamente ahora que la renovación parece encaminarse positivamente, destacando la coherencia del movimiento federativo.

“En una decisión que tiene mucho sentido, la Federación de Guatemala le ha propuesto la renovación a Luis Fernando Tena. El técnico mexicano ha pedido responder hasta el arranque del próximo año. Pero me cuentan que el interés por continuar es mutuo”, publicó Palomo en su cuenta de X, dejando entrever un acuerdo cercano.

El propio Tena ha reiterado en múltiples ocasiones que su prioridad es seguir al frente de la bicolor, valorando el crecimiento del grupo y la estabilidad del proceso. Ahora, la pelota está del lado de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, que también desea mantenerlo en el banquillo para la siguiente etapa del proyecto.

Por el momento, el entrenador se encuentra de vacaciones en México, por lo que será hasta su regreso al país cuando comiencen las negociaciones formales. Si nada se sale del guion, el 2025 podría marcar la continuidad del trabajo de Tena con el objetivo de reconstruir, aprender del golpe y volver a competir por un nuevo sueño mundialista.