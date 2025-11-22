Se complican: Comunicaciones con dos bajas importantes para el partido en el que se jugará la clasificación

El domingo será decisivo para Comunicaciones, que afrontará un duelo determinante por la clasificación ante Malacateco, en un compromiso donde simplemente no puede fallar. Los albos llegan al encuentro con la presión de sumar tres puntos si quieren mantenerse con vida en la pelea por ingresar a la fase final del Torneo Apertura 2025 de Guatemala.

ver también “Rescisión de contrato”: Comunicaciones confirma la salida de un fichaje que llegó con Roberto Hernández en medio de la crisis

Comunicaciones sin dos figuras

El equipo dirigido por Iván Franco Sopegno sabe que el margen de error es inexistente, pero en vísperas del viaje a Malacatán recibió noticias poco alentadoras. Dos de sus piezas más influyentes en el mediocampo, José Contreras y Marco Domínguez, quedaron descartadas para la convocatoria, lo que representa un golpe fuerte en la estructura táctica crema.

Tanto el Moyo Contreras como el Pitbull Domínguez no fueron tomados en cuenta por el cuerpo técnico para realizar el extenso trayecto hacia el occidente del país, obligando a Sopegno a replantear su once inicial. La ausencia de ambos no solo afecta el volumen de juego, sino también la jerarquía y la experiencia en partidos de alta exigencia.

Regresos importantes en Comunicaciones

Sin embargo, no todo son malas noticias en el campamento albo. Este fin de semana, regresan los seleccionados nacionales José Carlos Pinto, Stheven Robles y Darwin Lom, quienes estuvieron ausentes en los últimos compromisos debido a su participación con Guatemala en las Eliminatorias Mundialistas. Su presencia representa un importante respiro en lo defensivo y ofensivo.

La afición crema es consciente de que este partido puede marcar el rumbo definitivo del torneo. Una derrota o incluso un empate podría significar despedirse prematuramente de la fase final, escenario que aumentaría la presión deportiva e institucional sobre el plantel y el cuerpo técnico.

ver también Comunicaciones e Iván Franco Sopegno toman un respiro y causan ilusión a sus aficionados

Con este panorama, Comunicaciones está obligado a sumar una victoria ante Malacateco, sin excusas ni distracciones. El reto es grande, el clima adverso y el rival exigente, pero solo los tres puntos mantendrán viva la esperanza de un cierre competitivo en el Apertura 2025.

Publicidad