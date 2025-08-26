Es tendencia:
Ventaja para Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que necesitaba para poner en jaque a Guatemala camino al Mundial 2026

El entrenador de origen europeo piensa en las Eliminatorias Concacaf y destaca lo que pone a sus dirigidos por encima de los chapines.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen recibió la noticia que aventaja a Panamá sobre Guatemala.
Thomas Christiansen recibió la noticia que aventaja a Panamá sobre Guatemala.

Panamá está cada vez más cerca de iniciar su último tramo de las Eliminatorias al Mundial 2026. La ilusión del público se nota cada vez más, lo que coloca un gran peso sobre la espalda de la plantilla. Quieren cumplir con el gran sueño colectivo.

La Selección Nacional aparece como un candidato firme a quedarse con el boleto directo a la máxima cita. Thomas Christiansen lo sabe a la perfección. Si bien eso les genera confianza, excederse con la misma podría ser algo contraproducente.

Toda Panamá consternada por el accidente que sufrió Luis Choy: "Su estado es delicado"

Toda Panamá consternada por el accidente que sufrió Luis Choy: "Su estado es delicado"

El equipo deberá sobrepasar las dificultades que vayan a presentarse en el Grupo A, con Guatemala, Surinam y El Salvador como competidores. El primero entre los cuatro clasificará directo, y el segundo esperará por el repechaje de la FIFA.

Christiansen tiene medido cada detalle para los tres binomios de partidos, por lo que ningún movimiento escapa a su atención. Tampoco los que vayan a realizar los aficionados, a quienes considera como una parte fundamental del proyecto.

Lo confirma Thomas Christiansen: Panamá se prepara para el regreso más pedido y Guatemala ya lo sufre

Lo confirma Thomas Christiansen: Panamá se prepara para el regreso más pedido y Guatemala ya lo sufre

Panamá sobre Guatemala: Thomas Christiansen lo revela camino al Mundial 2026

Thomas Christiansen no dudó en reflejar lo que puede llegar a ser tomado como un punto de ventaja a favor de Panamá sobre Guatemala. Según informó el sitio de FEPAFUT, las localidades del Rommel Fernández se vendieron ya en un 90%.

Esto demuestra la superioridad del sistema que se utilizó para los panameños, en contraste a las múltiples críticas por problemas con los tickets que tuvo la FFG. El entrenador señaló las dificultades del próximo encuentro en condición de local.

Panamá dio aviso: las localidades están casi agotadas para enfrentar a Guatemala.

Panamá dio aviso: las localidades están casi agotadas para enfrentar a Guatemala.

“Estoy seguro de que tenemos que ganar los partidos de casa y sumar puntos fuera. Eso es el objetivo. No lo va a poner fácil Guatemala en nuestro primer partido aquí en casa”, comentó el director técnico durante una reciente entrevista.

“Yo creo que con el apoyo de nuestra gente vamos a sacar el resultado. En el último duelo tuvimos buen dominio del balón y llegamos a portería, pero se quedó en 1-0 y hay que tenerles respeto porque todo puede pasar”, cerró Christiansen.

