“Nuevo club”: promesa de la Selección de Guatemala se va a España en un movimiento que pocos tenían en el radar

Guatemala ve emigrar a una joven promesa de su Selección Nacional camino al fútbol de España. Este movimiento le dará mayor visibilidad a nivel internacional, además de posicionarlo mejor a ojos de los seleccionadores. Golpe del mercado.
El joven defensor Shayde Chay formó parte de la Selección Nacional Sub-17, en la que solamente disputó un partido. Fue en el empate 1-1 ante Suiza, durante el que no convirtió ningún tanto. El entrenador chapín de ese juego fue Willy Coito.
Juega como lateral izquierdo y, según confirmó el usuario @joserra_futgt, viajará a España para entrenarse con Leganés. También puede oficiar como lateral por la derecha. Se estima que atravesará un periodo de prueba con el club madrileño.
Chay nació en los Estados Unidos, aunque tiene en claro que quiere representar a La Bicolor. Su padre es guatemalteco, y le inculcó desde muy pequeño el amor por esta bandera. Estas pruebas, mínimo, lo ayudarán a mejorar su rendimiento.
Guatemala lo vio brillar, su equipo lo dejó libre y publicó un mensaje desesperado
Antigua GFC y Comunicaciones se enfrentaron para dirimir la punta de la tabla de aquel Torneo Apertura 2024. Se dio durante la jornada 13 de la Liga Nacional de Guatemala, y el resultado fue inesperado. Eran los equipos mejor rankeados.
Los Coloniales estaban primeros y revalidaron su lugar de punteros con una gran goleada sobre Los Cremas. Fue 3-0, con la expulsión de Andy Domínguez, hecho que marcó su carrera. Después de eso, solamente tuvo una aparición oficial más.
Recientemente, a través de su cuenta de Tiktok, Domínguez dejó el duro mensaje que llamó la atención en todos sus seguidores: “Yo fui, jugué ese torneo y jamás volví”, sentenció el futbolista a través de su red social con una imagen del cruce.