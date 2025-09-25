Es tendencia:
Era titular en la Selección de Guatemala, pero lo borraron de su equipo de un día para el otro y ahora envía un desesperado mensaje: “Jamás volví”

Este futbolista supo ser un pilar para La Bicolor, pero su carrera cambió de un momento a otro y ahora se lamenta.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Fue figura en Guatemala, su equipo lo dejó libre y publicó un desesperado mensaje en redes sociales.
Fue figura en Guatemala, su equipo lo dejó libre y publicó un desesperado mensaje en redes sociales.

Guatemala supo tener como un pilar de su Selección Nacional Sub-20 a un joven prometedor. De un día para otro, su equipo lo dejó libre y su carrera cambió para siempre. Desesperado y entre lamentos, dejó un duro mensaje en redes sociales.

Se trata de Andy Domínguez, quien brilló como jugador chapín de camino a la disputa del Mundial 2023 de la que fue su categoría. Ilusionó a los aficionados con sus siete apariciones en La Bicolor, dentro de las cuales logró marcar un gol.

Domínguez fue campeón con Comunicaciones del Torneo Apertura 2024, juego en el que disputó cinco partidos y, cuando se perfilaba como gran aparición al próximo campeonato, un hecho lo cambió todo. Ahora, su vida es diferente.

Guatemala en vilo ante el desesperado mensaje de Andy Domínguez: “Jamás volví”

Por el Torneo Apertura 2024, los dos equipos mejor rankeados se encontraron en la jornada 13 de la Liga Nacional de Guatemala. Antigua GFC y Comunicaciones se enfrentaron para dirimir la punta de la tabla, con un resultado muy inesperado.

Los Coloniales estaban primeros y revalidaron su lugar de punteros con una gran goleada sobre Los Cremas. Fue 3-0, con la expulsión de Andy Domínguez, hecho que marcó su carrera. Después de eso, solamente tuvo una aparición oficial más.

Andy Domínguez castigó a Guatemala con un desesperado mensaje en redes sociales.
Andy Domínguez castigó a Guatemala con un desesperado mensaje en redes sociales.

Recientemente, a través de su cuenta de Tiktok, Domínguez dejó el duro mensaje que llamó la atención en todos sus seguidores: “Yo fui, jugué ese torneo y jamás volví”, sentenció el futbolista a través de su red social con una imagen del cruce.

