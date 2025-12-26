Óscar Santis es uno de los personajes que más controvertidos de Guatemala. El delantero que pertenece a Antigua GFC es muy querido en su equipo, pero en el resto de los clubes de la Liga Nacional no es del agrado de los aficionados ni tampoco de sus colegas.

Días atrás, Santis provocó el enojo de todo Municipal tras declarar que El Trébol es su “patio favorito“. Esta frase no le gustó a los Rojos, aunque según la información que llega desde Claro Sports no son los únicos molestos con las acciones del seleccionado.

“Hay varios jugadores que incluso comparten selección con él que están molestos” informó el medio mencionado sobre lo que sucede en el seno de la Selección de Guatemala, algo que podría traer diferencias en un futuro si no logra solucionarse.

La postura de Luis Fernando Tena que puede perjudicar a Óscar Santis

Además, agregó que Luis Fernando Tena “no quiere saber nada con posibles grietas en el futuro“. Por este motivo, Santis corre peligro de no formar parte del seleccionado chapín en las próximas convocatorias.

Cabe recordar que Tena dejó de convocar a algunos futbolistas por diferentes conflictos. Uno de ellos fue Jorge Aparicio, quien confesó que su salida de la Azul y Blanco se dio por razones extrafutbolísticas. Con este ejemplo y otros más de indisciplina, Santis tendrá que limar asperezas con aquellos jugadores que están molestos.

Tena se ha mostrado riguroso con el grupo.

Este 2025, el técnico mexicano dejó en claro que no llamará a manzanas podridas por más que sean los mejores jugadores: “Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es algo muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas, por muy bien que puedan jugar, si no cooperan en el ambiente, si no se ven realmente unidos, comprometidos, metidos en lo que es el propósito y el objetivo”.