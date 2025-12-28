“Venganza”: Antigua GFC no deja pasar la oportunidad para burlarse de una figura de Municipal

Antigua GFC sigue celebrando con euforia su sexto título de Liga Nacional, un campeonato que tuvo un sabor especial al imponerse nuevamente a Municipal, rival con el que ha construido una rivalidad intensa en los últimos torneos. Este fue el cuarto título que los coloniales le ganan a los rojos en instancias decisivas, un dato que no pasó desapercibido en la histórica celebración aguacatera.

El ambiente festivo no solo se vivió en la cancha, sino también fuera de ella, donde el club panza verde aprovechó el momento para enviar un mensaje cargado de ironía. Antigua no dejó pasar la oportunidad de responder a declaraciones previas que calentaron la serie y que, tras el desenlace, quedaron como parte del folclore de la final.

En especial, el foco estuvo sobre Rudy Muñoz, futbolista de Municipal, quien antes del partido de ida utilizó la palabra “venganza” para referirse al duelo ante los coloniales. Aquellas declaraciones, recordando la final perdida en el Clausura 2025, no cayeron nada bien en el entorno antigüeño y terminaron siendo combustible emocional para el rival.

Tras levantar la copa, Antigua GFC publicó un video en sus redes sociales protagonizado por Brayan Castañeda, quien aparece con el trofeo en mano acompañado de un audio contundente: “la venganza es mala”. Un mensaje directo, sutil y cargado de picardía, que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Las palabras de Muñoz quedaron registradas en la previa: “No buscamos revancha, queremos venganza”, afirmó el jugador escarlata con la ilusión de cambiar la historia. Sin embargo, el fútbol volvió a inclinarse del lado colonial, frustrando ese deseo y confirmando la hegemonía reciente de Antigua sobre Municipal en finales.

Con este nuevo logro, Antigua GFC no solo agranda su palmarés, sino que reafirma su fortaleza mental en los momentos clave. Entre títulos, rivalidad y mensajes cruzados, los aguacateros celebran un campeonato que va más allá de lo deportivo y que fortalece su identidad como uno de los clubes protagonistas del fútbol guatemalteco.

