Luis Fernando Tena ya cuenta con el jugador que tanto esperaba en la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala continúa con sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde se prepara con intensidad para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf ante Surinam y El Salvador, correspondientes a la Fecha FIFA de octubre. El principal atractivo de la práctica de este jueves fue la reincorporación del delantero Elmer William Cardoza, quien recibió un permiso especial a inicios de semana para defender los colores de Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2025.

Tal como se había acordado, Cardoza se ausentó desde el lunes para disputar con los súper chivos la ida de los cuartos de final ante Sporting San Miguelito, pero este jueves se quedó en la ciudad capital para sumarse a los entrenamientos de la bicolor. Su decisión implica que no podrá estar disponible para el duelo del domingo de Xelajú frente a Malacateco, aunque sí viajará con el plantel quetzalteco a Panamá para el partido de vuelta de la serie centroamericana.

En su regreso al CAR, el atacante nacional realizó trabajo regenerativo y se mantuvo entrenando por separado. Estuvo acompañado de José Morales, otro de los futbolistas que no ha podido integrarse de lleno a las prácticas por continuar con su proceso de recuperación tras una lesión que lo aqueja desde hace semanas.

La presencia de Cardoza en la convocatoria de Luis Fernando Tena ha generado expectativa, ya que el delantero no atraviesa su mejor momento con su club, pero aun así cuenta con la confianza del seleccionador mexicano, quien busca variantes en ofensiva de cara a partidos que serán claves en la lucha por avanzar en el camino hacia el Mundial.

Guatemala con la mira en Surinam y El Salvador

El combinado nacional continuará sus entrenamientos hasta mañana viernes en el CAR. Posteriormente, tal como ocurrió en la Fecha FIFA de septiembre, los futbolistas recibirán descanso durante el fin de semana antes de retomar los trabajos en la recta final de la preparación.

Con la inclusión de Elmer Cardoza y la espera de que se recuperen plenamente jugadores como José Morales, la Selección de Guatemala busca llegar con el plantel completo y en óptimas condiciones para afrontar dos partidos que pueden marcar el rumbo de la eliminatoria.