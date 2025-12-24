El motivo por el que Freddy Góndola no continuó en el futbol de Guatemala con Xelajú MC

Xelajú MC comenzó oficialmente la planificación de su plantel de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, en un proceso de reestructuración que marca una nueva etapa para la institución quetzalteca tras el cierre de un semestre cargado de altibajos.

ver también ¿Ricardo La Volpe dirigirá en Guatemala? El presidente de Xelajú aclara las opciones que hay para que suceda

El cuadro súper chivo avanza con movimientos importantes, sabiendo que para el próximo campeonato ya no contará con Marvin Amarini Villatoro en el banquillo, por lo que la dirigencia ha iniciado ajustes tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

En ese contexto, Xelajú confirmó sus primeras bajas oficiales, siendo el panameño Freddy Góndola y el delantero Ludwin Reyes los primeros jugadores en abandonar el primer equipo, decisiones que responden al análisis del rendimiento mostrado en el torneo anterior.

A través de un comunicado, el club señaló: “Club Xelajú informa que los jugadores Freddy Elías Góndola Smith y Ludwin Estuardo Reyes dejan de formar parte del primer equipo a partir de este día”, agradeciendo además el profesionalismo y la entrega demostrados durante su etapa en la institución.

Los pobres números de Freddy Góndola en Xelajú

El paso de Freddy Góndola por el conjunto altense fue más pena que gloria, ya que llegó como un refuerzo llamado a ser determinante tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana, pero terminó siendo una de las mayores decepciones del plantel por sus discretos números.

ver también Amarini Villatoro sorprende al llevarse a dos figuras de Xelajú a Cartaginés de Costa Rica

El volante panameño apenas disputó ocho partidos, en los que sumó un gol y una asistencia, y quedó marcado por una expulsión infantil en la final de la Copa Centroamericana, cuando se encontraba en el banquillo, un episodio que prácticamente sentenció su salida y su posterior ausencia en las convocatorias del equipo quetzalteco.

Publicidad