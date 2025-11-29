“Nos genera cierta duda”: el dardo de Amarini Villatoro a Luis Fernando Tena que nadie en Guatemala vio venir

Guatemala atraviesa horas inciertas en lo futbolístico. El fracaso en Eliminatorias al Mundial 2026 fue un golpe de nocaut para todos. Los aficionados, la plantilla y el cuerpo técnico todavía intentan levantarse de la oportunidad histórica que perdieron.

La Bicolor ni siquiera pudo acceder al repechaje intercontinental, lo que significó que la continuidad de Luis Fernando Tena fuera puesta en duda. Si bien Fedefut intentará renovarle su contrato, aún se desconoce si va a seguir como timonel. Pero él, por su parte, manifestó su deseo iniciar el proceso rumbo al 2030.

El entrenador recibió críticas de todo tipo, aunque fueron más las personalidades que le mostraron su apoyo, tal como lo hizo Amarini Villatoro. De todas maneras, el director técnico de Xelajú MC también aprovechó para lanzarle un pequeño dardo por no haber citado a uno de sus dirigidos, el lateral izquierdo Widvin Tebalán.

Amarini Villatoro pidió a Luis Fernando Tena por Widvin Tebalán para Guatemala

“Son jugadores que ya han ganado mucho en el mano a mano y han mejorado mucho. Tal vez, eso era una debilidad. Widvin es jugador de la casa. No lo estoy promocionando, pero creo que merece una oportunidad en la Selección Nacional por la gran Copa Centroamericana que ha hecho“, dijo Villatoro después del empate 1-1 con Alajuelense en la final de ida.

“No jugó bien solo hoy, sino todos los partidos. Eso es lo que a veces discutíamos ahí. En nuestra Selección deben estar los que están en ritmo, los mejores, y no hay pretexto. Tiene 24 años, es joven… Es joven como otro que sí estuvo convocado y no juega en su equipo, por ejemplo“, continuó el técnico.

“Eso a nosotros nos genera cierta duda. No es promocionarlo, pero creo que hay jugadores que merecían un poquito más del proceso de Selección y, ya que me lo mencionan, uno de ellos debió ser Widvin”, cerró Amarini Villatoro, con una clara referencia a Carlos Aguilar, el joven lateral de Municipal.

