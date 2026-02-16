Es tendencia:
“Hay que hacer algo para cambiar”: Nicolás Samayoa sorprende a Guatemala con un mensaje que impacta a Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena recibe un mensaje que puede provocar cambios en el seleccionado chapín.

Por Juan Fittipaldi

El defensor chapín sorprendió con sus palabras.

La Selección de Guatemala estuvo muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo 2026. La Bicolor se quedó a una victoria de meterse en el repechaje internacional y dejó pasar una oportunidad histórica para el país que soñaba con ser parte del Mundial por primera vez.

Pese a estar a pocos puntos de la clasificación, Nicolás Samayoa, uno de los indiscutidos en el combinado chapín, confesó que Guatemala debe cambiar las cosas para obtener el boleto al Mundial 2030.

Nicolás Samayoa siente que Guatemala debe cambiar para clasificar al Mundial 2030

Tan cerca ese sueño mundialista. Yo creo que hay que hacer algo para cambiar las cosas. Aquí estamos intentando de todo“, dijo uno de los capitanes de la Azul y Blanco. Claro está que este mensaje lo recibirá Luis Fernando Tena, el encargado de tomar las decisiones en el equipo.

Rumbo a España: Luis Fernando Tena consigue la noticia que tanto beneficia al futuro de Guatemala

Rumbo a España: Luis Fernando Tena consigue la noticia que tanto beneficia al futuro de Guatemala

Además, Samayoa le pidió disculpas a la afición guatemalteca por no haber logrado el objetivo: “Disculparme por no darles ese sueño, estoy trabajando y peleando con mis compañeros para ir a un Mundial con Guatemala“.

Tal vez tener el trofeo original de la FIFA atraemos estas vibras y en este siguiente ciclo mundialista quién dice que no clasificamos al primer mundial. Lo he hablado con los jugadores de la selección. Guatemala se volvería loca si vamos al Mundial“, concluyó el defensor central en diálogo con el periodista Brayan Anton.

El futbolista de Municipal prestó estas declaraciones en el marco del Tour de la Copa del Mundo. En un evento organizado por Coca-Cola, el trofeo estuvo presente en las instalaciones del Parque de la Industria, donde miles de chapines se acercaron para verlo y tomarse una fotografía.

