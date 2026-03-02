Osael Maroto le responde directamente a Robert Moreno tras su queja por ser descartado para La Sele: “Estoy seguro”

La elección del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica sigue generando eco, incluso después de la presentación oficial de Fernando Batista. Esta vez, el protagonista fue el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, quien respondió a las declaraciones del español Robert Moreno tras quedar fuera del proceso.

Moreno se reunió en Madrid con Maroto, el vicepresidente Sergio Hidalgo y el director de Selecciones Nacionales, Ronald González. Sin embargo, tras conocerse la decisión final, el técnico europeo aseguró en ESPN que la sensación que le transmitieron era que él sería el elegido.

“Creo que hicimos un trabajo muy potente, de hecho, al final a mí se me transmitió esa sensación de que era la persona elegida”, afirmó Moreno, quien incluso reveló que ya tenía avanzada una lista de convocados para los amistosos de marzo.

La respuesta de Maroto

Consultado este lunes durante la presentación oficial de Batista, Osael Maroto fue claro y evitó alimentar la polémica: “A los tres se les hizo ver las necesidades de la Federación, lo que requerimos de tiempo, de compromiso, las condiciones económicas, las condiciones del país, lo que esperaba la afición y la prensa”.

Sobre la percepción de Moreno, fue directo: “Más allá de una impresión de lo que Robert pueda sentir, que él en algún momento creyó o sintió que era el elegido, es una percepción muy personal. Yo no podría decir el por qué de ese sentimiento”.

Maroto también destacó que el español dejó una muy buena imagen durante el proceso de entrevistas: “Estoy seguro que como entrenador le va a ir muy bien, nos dejó muy impresionados en la entrevista, pero no podría decirte las razones de ese sentimiento”.

Finalmente, la balanza se inclinó por Fernando Batista, quien asumirá el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Mientras tanto, las palabras cruzadas dejan claro que, aunque el proceso fue profesional, las percepciones entre las partes no fueron las mismas.

