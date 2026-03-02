Bocha Batista revela el secreto a voces que había detrás de su llegada a la Selección de Costa Rica

La presentación oficial de Fernando Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica no solo marcó el inicio de un nuevo ciclo rumbo al 2030, también confirmó lo que en el ambiente futbolístico ya se comentaba desde hace semanas.

En un Teatro del Centro Nacional de la Cultura completamente abarrotado, el argentino dejó claro que su llegada no fue producto del azar y reveló el respaldo clave que impulsó su nombramiento. Hubo una frase que confirmó lo que muchos consideraban un secreto a voces.

¿Qué reveló Bocha Batista en conferencia de prensa?

El nuevo seleccionador agradeció públicamente a Gustavo Alfaro por su respaldo en el proceso. “A Gustavo Alfaro le quiero agradecer públicamente por las buenas palabras que ha dado para mí, por hablar positivamente, es un gran entrenador que considero mucho”, señaló. En el ambiente federativo se sabía que la recomendación del exseleccionador tuvo peso específico en la decisión final.

El vínculo entre ambos técnicos, sumado a la experiencia de Batista en procesos juveniles y en la selección mayor de Venezuela, terminó inclinando la balanza. En un momento donde la Federación buscaba un perfil con conocimiento del área y capacidad de reconstrucción, el espaldarazo de Alfaro terminó siendo determinante.

Batista también abordó uno de los temas más sensibles tras el fracaso eliminatorio: el recambio generacional. “Creo en los recambios paulatinos, no de golpe, que el jugador que llegue a la Selección lo haga preparado y no por llegar solo porque sí”, explicó. El mensaje apunta a una transición ordenada, sin rupturas abruptas, pero con la convicción de abrir espacio a nuevas caras.

La era de Fernando Batista arranca con ilusión, respaldo y una hoja de ruta definida. Si bien su llegada ya se venía cocinando tras bambalinas, ahora es oficial. El proyecto comienza con una señal clara: trabajo, proceso y una recomendación que terminó siendo clave para que el argentino se siente en el banquillo de Costa Rica.

