Dan marcha atrás: La Fedefut interpuso una sanción histórica e inmediatamente tuvo respuesta de los afectados

Antigua GFC no tuvo más remedio que liberar a su futbolista Selvin Saúl Sagastume, luego de la fuerte sanción impuesta por la Fedefut, que obligaba al jugador a integrarse de inmediato a la Selección Sub-20 de Guatemala. Tras recibir la notificación oficial, el juvenil se presentó sin demora para ponerse bajo las órdenes del técnico Marvin Cabrera.

Los 26 jugadores convocados trabajan desde el viernes 23 de noviembre con miras al Torneo Uncaf FIFA Forward Panamá 2025, donde Guatemala buscará destacarse y continuar con el proceso de desarrollo en las categorías menores. La presencia de Sagastume era clave para el cuerpo técnico, y finalmente lograron incorporarlo pese a la resistencia inicial del club.

Con la llegada del mediocampista al combinado juvenil, se abre la posibilidad de que la sanción impuesta pueda ser retirada. La Fedefut había determinado suspender al futbolista de participar tanto en la Liga Nacional como en la Categoría Especial, decisión que generó polémica y tensión entre la institución y el club colonial.

La medida sentó un precedente histórico, pues dejó claro que los equipos deberán pensarlo dos veces antes de negar la participación de sus jugadores en procesos de selección, ya sea en categorías mayores o juveniles. Este caso podría marcar el manejo disciplinario en futuras convocatorias.

El cuerpo técnico de la Sub-20 valora la incorporación de Sagastume, quien se perfila como una pieza importante dentro del esquema de Cabrera. Su presencia fortalece la competencia interna y aumenta las opciones del equipo en un torneo clave para la región.

Mientras tanto, en Antigua existe malestar por la forma en que se resolvió el conflicto, pero el club deberá adaptarse a la normativa vigente. Por ahora, la prioridad del futbolista será cumplir con la Selección Nacional, con la expectativa de que su situación deportiva pueda normalizarse tras su participación en el certamen internacional.