Este miércoles, Pumas UNAM recibirá a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario para disputar el partido más vibrante de la novena jornada del Torneo Clausura 2026.

Los monarcas de la Liga MX suman 18 puntos, ubicándose a tan solo uno del líder, Cruz Azul. Pero el equipo felino, que viene siendo impulsado por el gran nivel de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, buscará dar el golpe ante su afición para desplazarlos del segundo lugar.

¿A qué hora juega Pumas vs. Toluca por el Clausura 2026?

Pumas y Toluca se enfrentarán este miércoles 3 de marzo, a las 9:10 p.m. de Costa Rica, CDMX y el resto de Centroamérica (10:10 de Panamá).

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas vs. Toluca?

El partido será transmitido en toda Centroamérica por la plataforma de streaming ViX.

ver también Cerca de Keylor Navas y Carrasquilla: Pumas encuentra a su nuevo fichaje en Centroamérica

En México, además de esta alternativa, lo podrá ver por Canal 5 o TUDN, que también pasará el encuentro en Estados Unidos.

¿Cómo llega Pumas?

Luego del fracaso que significó la eliminación de la Concachampions a manos de San Diego FC (global de 2-4), los dirigidos por Efraín Juárez dieron muestras de reacción en cuanto a resultados, pero no desde el juego. Vienen de remontarle 3-2 a Puebla, le ganaron 2-0 a Monterrey y el sábado empataron 1-1 con Tijuana. Además, no presentan bajas para este vibrante cruce.

¿Cómo llega Toluca?

Además de Pumas, el otro equipo invicto en lo que va del Clausura 2026 es el que lidera Antonio “Turco” Mohammed. Los bicampeones de México llegan con confianza luego de haber derrotado 1-0 a Tijuana, 3-0 a Necaxa y 2-0 a Toluca. La gran duda pasa por su futbolista estelar, Alexis Vega, quien podría reaparecer ante los universitarios. Otra de sus figuras, Marcel Ruiz, no jugará por suspensión.

Publicidad

Publicidad

Así quedó el último Pumas vs. Toluca

La última vez que se vieron las caras, el pasado 17 de agosto, Toluca y Pumas empataron 1-1 en el Estadio Nemesio Diez gracias a los goles de Jesús Angulo (67′) y Jorge Ruvalcaba (12′). Fue en el marco de la fecha 5 del Apertura 2025.

Carrasquilla persigue de cerca a Ruiz. (Foto: Getty)

Publicidad

Datos clave

Duelo de invictos: Pumas (con Keylor Navas y Carrasquilla) recibe este miércoles 3 de marzo al bicampeón Toluca por la novena jornada del Clausura 2026.

Pumas (con Keylor Navas y Carrasquilla) recibe este miércoles 3 de marzo al bicampeón Toluca por la novena jornada del Clausura 2026. Horario y transmisión: El partido será a las 9:10 p.m. (Centroamérica/CDMX) y se podrá ver por ViX en toda la región, además de Canal 5 y TUDN en México.

El partido será a las 9:10 p.m. (Centroamérica/CDMX) y se podrá ver por ViX en toda la región, además de Canal 5 y TUDN en México. Actualidad de Pumas: El equipo de Efraín Juárez busca volver al triunfo para asaltar el segundo lugar de la tabla general.

El equipo de Efraín Juárez busca volver al triunfo para asaltar el segundo lugar de la tabla general. Estado de Toluca: Los dirigidos por el “Turco” Mohamed llegan en gran forma, con la posible reaparición de Alexis Vega.