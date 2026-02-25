Por decisión de Luis Fernando Tena: el DT toma una contundente medida que cambia el futuro de la selección de Guatemala

La reciente decisión de Luis Fernando Tena sigue marcando el camino a seguir de la Selección de Guatemala para los objetivos claros de este 2026.

En un momento de decisiones pensando en el futuro, el director técnico optó por una medida firme y estratégica que no solo redefine su proyecto, sino que también envía un mensaje claro sobre lo que quiere para la Azul y Blanco.

Sorpresa en la lista de Guatemala: Luis Fernando Tena se pone en contra de la afición y llamará a una figura resistida

La dura decisión de Luis Fernando Tena en Guatemala

Según lo publicado El Tiki Taka Producciones en su cuenta de Facebook, la Selección de Guatemala ajustó su agenda internacional y finalmente no disputará ningún otro amistoso en Génova, quedando confirmado que su único compromiso en esa sede será ante Selección de Argelia el próximo 27 de marzo, aprovechando la ventana oficial de la FIFA.

Aunque hubo contactos con clubes del fútbol italiano, el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena fue claro en su postura: priorizar enfrentamientos ante selecciones nacionales y descartar partidos frente a equipos de liga.

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

Pesando en el futuro de la Azul y Blanco

Con miras a la siguiente fecha FIFA que tendrá lugar entre los meses de mayo y junio, se maneja la opción de disputar una serie de partidos amistosos.

El plan contemplaría un enfrentamiento contra Ecuador con presencia de aficionados, un duelo ante la Selección de España a puerta cerrada, y adicionalmente, se buscaría concretar dos juegos más de preparación.

, un duelo ante la , además de . Por decisión del técnico Luis Fernando Tena, el cuerpo técnico fue contundente: se priorizarán enfrentamientos contra selecciones nacionales, descartando amistosos frente a clubes, como parte del plan estratégico del proceso.