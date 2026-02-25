Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Por decisión de Luis Fernando Tena: el DT toma una contundente medida que cambia el futuro de la selección de Guatemala

La Selección de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena toma una rumbo contundente en busca de objetivos claros.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Luis Fernando Tena toma decisiones en Guatemala
© Selección de GuatemalaLuis Fernando Tena toma decisiones en Guatemala

La reciente decisión de Luis Fernando Tena sigue marcando el camino a seguir de la Selección de Guatemala para los objetivos claros de este 2026.

En un momento de decisiones pensando en el futuro, el director técnico optó por una medida firme y estratégica que no solo redefine su proyecto, sino que también envía un mensaje claro sobre lo que quiere para la Azul y Blanco.

Sorpresa en la lista de Guatemala: Luis Fernando Tena se pone en contra de la afición y llamará a una figura resistida

ver también

Sorpresa en la lista de Guatemala: Luis Fernando Tena se pone en contra de la afición y llamará a una figura resistida

La dura decisión de Luis Fernando Tena en Guatemala

Según lo publicado El Tiki Taka Producciones en su cuenta de Facebook, la Selección de Guatemala ajustó su agenda internacional y finalmente no disputará ningún otro amistoso en Génova, quedando confirmado que su único compromiso en esa sede será ante Selección de Argelia el próximo 27 de marzo, aprovechando la ventana oficial de la FIFA.

Aunque hubo contactos con clubes del fútbol italiano, el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena fue claro en su postura: priorizar enfrentamientos ante selecciones nacionales y descartar partidos frente a equipos de liga.

Tena quiere seguir en Guatemala: «Estoy muy contento»
Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

Pesando en el futuro de la Azul y Blanco

Con miras a la siguiente fecha FIFA que tendrá lugar entre los meses de mayo y junio, se maneja la opción de disputar una serie de partidos amistosos.

Publicidad

El plan contemplaría un enfrentamiento contra Ecuador con presencia de aficionados, un duelo ante la Selección de España a puerta cerrada, y adicionalmente, se buscaría concretar dos juegos más de preparación.

Datos claves

  • La Selección de fútbol de Guatemala solo jugará un partido en Génova, que será ante la Selección de fútbol de Argelia el 27 de marzo, aprovechando la ventana oficial de la FIFA.
  • Para la próxima fecha FIFA (mayo–junio), se proyecta una gira con amistosos que incluirían a Selección de fútbol de Ecuador con público, un duelo ante la Selección de fútbol de España a puerta cerrada, además de dos partidos adicionales de preparación.
  • Por decisión del técnico Luis Fernando Tena, el cuerpo técnico fue contundente: se priorizarán enfrentamientos contra selecciones nacionales, descartando amistosos frente a clubes, como parte del plan estratégico del proceso.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tena volverá a citar a una figura resistida en Guatemala
Guatemala

Tena volverá a citar a una figura resistida en Guatemala

Óscar Santis sufre el revés que nadie esperaba
Guatemala

Óscar Santis sufre el revés que nadie esperaba

Samayoa sorprende a Guatemala con un fuerte mensaje
Guatemala

Samayoa sorprende a Guatemala con un fuerte mensaje

"Descartado": Kadir Barría recibe una mala noticia en Botafogo que repercute en Panamá
Panama

"Descartado": Kadir Barría recibe una mala noticia en Botafogo que repercute en Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo