No solo es Caballo Morales: Se confirman más problemas para Municipal y Mario Acevedo en el Apertura 2025

Municipal atraviesa un momento complicado luego de confirmar varias bajas sensibles en su plantel. La más destacada es la de José Morales, quien regresó lesionado tras disputar con la Selección de Guatemala los partidos de la Eliminatoria Mundialista ante El Salvador y Panamá. El popular “Caballo” sufrió una lesión en el aductor izquierdo, lo que lo dejará fuera de las canchas entre 10 a 15 días, perdiéndose compromisos importantes con los escarlatas.

La noticia, sin embargo, no es del todo negativa para el defensor, ya que el cuerpo médico espera que pueda estar recuperado a tiempo para los encuentros que la Azul y Blanco disputará en octubre dentro de la Fecha FIFA. El seguimiento será constante, pues Morales se ha convertido en una de las piezas claves tanto en su club como en la selección.

Municipal anuncia más lesionados

A la baja del “Caballo” se suma la de Carlos Salvador Estrada, quien sufre de una tendinosis en la rodilla izquierda. El futbolista se encuentra en sesiones de terapia, y aunque no se ha dado un tiempo exacto de recuperación, por ahora estará ausente de las convocatorias del equipo dirigido por Mario Acevedo.

También preocupa el estado físico de César Calderón, que atraviesa una lesión muscular y se perderá entre dos a tres semanas de competencia. Su ausencia limita aún más las variantes del equipo, que necesita sumar para mantenerse en los primeros puestos del Torneo Apertura 2025.

Por otro lado, hay una luz de esperanza con Darwin Torres, quien tras 16 semanas de recuperación se encuentra en la fase final de su rehabilitación luego de haber sido operado de la rodilla derecha. El defensa uruguayo podría reincorporarse pronto, lo que representaría un refuerzo de peso en la zaga escarlata.

El panorama no es sencillo para Municipal, que deberá afrontar las próximas jornadas con varias bajas en su plantel. El reto para el cuerpo técnico será encontrar alternativas que mantengan competitivo al equipo mientras espera la recuperación de sus jugadores lesionados, en un momento decisivo del campeonato.