Guatemala

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Aurora por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Conozca el pronóstico de la IA para la semifinal de vuelta entre Antigua GFC y Aurora, que en su regreso a la máxima categoría vaya si está dando pelea.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La predicción de la Inteligencia Artificial para la revancha entre Antigua y Aurora.
© ChatGPTLa predicción de la Inteligencia Artificial para la revancha entre Antigua y Aurora.

La serie entre Antigua GFC y Aurora llega al Estadio Pensativo con una pregunta central: ¿Habrá remontada aurinegra o el campeón defensor volverá a meterse en una final? En la ida, los coloniales pegaron primero y ganaron 1-0 como visitantes en el Guillermo Slowing, llevándose una ventaja mínima pero enorme en una llave tan cerrada.

Además del marcador, los aguacateros juegan con otro factor a favor: el formato de la Liga Nacional. En las semifinales del Apertura 2025 no cuenta el gol de visitante. Y si la serie termina igualada en el global, avanza el equipo mejor ubicado en la fase de clasificación, donde Antigua fue tercero y Aurora, cuarto.

La predicción de la IA: Antigua se mete en la final

Tomando en cuenta el 1-0 de la ida, la ventaja deportiva por tabla, el buen rendimiento de Antigua durante el torneo y el peso del Pensativo, la Inteligencia Artificial consultada por FCA ve a los locales como claros favoritos a clasificar.

Aurora ha demostrado que puede complicar a Antigua. Le ganó los dos duelos en fase regular, por 2-1 y 3-2, pero ahora está obligado a arriesgar fuera de casa, ante unos dirigidos por Mauricio Tapia que suelen hacerse fuerte como locales y saben manejar este tipo de series.

El escenario que ChatGPT considera más probable es:

  • Empate 1-1 entre Antigua y Aurora, con un partido intenso y con momentos de sufrimiento para el campeón defensor, pero suficiente para que Antigua avance a la final gracias a la ventaja global (2-1) y a su mejor ubicación en la fase regular.

No se descarta un triunfo ajustado de Antigua (1-0 o 2-1), pero esta IA apunta a un desenlace cerrado, con los aguacateros sellando la clasificación y dejando a Aurora a las puertas de una remontada que se queda corta.

¿A qué hora juega Antigua GFC vs. Aurora y dónde ver el partido de vuelta?

La semifinal de vuelta entre Antigua y Aurora tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. El encuentro será transmitido por Tigo Sports.

