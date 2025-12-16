La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Aurora por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

La serie entre Antigua GFC y Aurora llega al Estadio Pensativo con una pregunta central: ¿Habrá remontada aurinegra o el campeón defensor volverá a meterse en una final? En la ida, los coloniales pegaron primero y ganaron 1-0 como visitantes en el Guillermo Slowing, llevándose una ventaja mínima pero enorme en una llave tan cerrada.

Además del marcador, los aguacateros juegan con otro factor a favor: el formato de la Liga Nacional. En las semifinales del Apertura 2025 no cuenta el gol de visitante. Y si la serie termina igualada en el global, avanza el equipo mejor ubicado en la fase de clasificación, donde Antigua fue tercero y Aurora, cuarto.

La predicción de la IA: Antigua se mete en la final

Tomando en cuenta el 1-0 de la ida, la ventaja deportiva por tabla, el buen rendimiento de Antigua durante el torneo y el peso del Pensativo, la Inteligencia Artificial consultada por FCA ve a los locales como claros favoritos a clasificar.

Aurora ha demostrado que puede complicar a Antigua. Le ganó los dos duelos en fase regular, por 2-1 y 3-2, pero ahora está obligado a arriesgar fuera de casa, ante unos dirigidos por Mauricio Tapia que suelen hacerse fuerte como locales y saben manejar este tipo de series.

El escenario que ChatGPT considera más probable es:

Empate 1-1 entre Antigua y Aurora, con un partido intenso y con momentos de sufrimiento para el campeón defensor, pero suficiente para que Antigua avance a la final gracias a la ventaja global (2-1) y a su mejor ubicación en la fase regular.

No se descarta un triunfo ajustado de Antigua (1-0 o 2-1), pero esta IA apunta a un desenlace cerrado, con los aguacateros sellando la clasificación y dejando a Aurora a las puertas de una remontada que se queda corta.

¿A qué hora juega Antigua GFC vs. Aurora y dónde ver el partido de vuelta?

La semifinal de vuelta entre Antigua y Aurora tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. El encuentro será transmitido por Tigo Sports.