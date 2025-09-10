¡La Selección de Guatemala en alerta! Municipal confirma malas noticias para Luis Fernando Tena

Los jugadores de Municipal que participaron con la Selección de Guatemala en la Eliminatoria Mundialista regresaron este miércoles a los entrenamientos con los escarlatas, luego de los exigentes compromisos frente a El Salvador y Panamá. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el conjunto rojo, ya que se confirmó la lesión de uno de sus futbolistas más importantes.

El defensor José Morales, conocido como el “Caballo”, sufrió una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda, dolencia que presentó durante el encuentro frente a los panameños. Tras los exámenes médicos realizados por el cuerpo médico escarlata, se determinó que estará fuera de las canchas entre 10 a 15 días, aunque se espera que la recuperación no se extienda más de lo previsto.

La baja de Morales representa un golpe sensible para el esquema de Mario Acevedo, ya que el defensor se había consolidado como titular indiscutible en la zaga de Municipal. Su liderazgo y seguridad en la línea defensiva han sido fundamentales en el buen arranque de los rojos en el Torneo Apertura 2025.

Luis Fernando Tena atento al Caballo Morales

Por su parte, el entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Tena, y el cuerpo médico de la Bicolor seguirán de cerca la evolución del jugador. La prioridad es que el defensor logre una recuperación completa, ya que se ha convertido en una pieza clave dentro del combinado guatemalteco.

La expectativa es que el “Caballo” Morales pueda estar disponible para los duelos de la próxima Fecha FIFA de octubre, cuando Guatemala enfrente a Surinam y El Salvador, partidos cruciales para mantener vivas sus aspiraciones en el camino rumbo al Mundial 2026.

Mientras tanto, Municipal deberá reorganizar su defensa para los próximos compromisos del campeonato local, confiando en que la ausencia del “Caballo” no complique sus aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla y seguir en la pelea por el liderato.