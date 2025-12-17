“Una pistola en la cabeza”: desde Panamá filtran el polémico motivo por el que Tomás Rodríguez jugaría en Saprissa y no en Olimpia

El delantero panameño Tomás Rodríguez será nuevo futbolista de Saprissa. Así lo adelantó este miércoles Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente deportivo del club dueño de su ficha, Sporting San Miguelito, cerrándole de forma definitiva la puerta al equipo que parecía tener todo listo para llevárselo: Olimpia de Paraguay.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el suelo paraguayo. Sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones que el padre de Rodríguez le había dado al programa Cardinal Deportivo horas antes: “El dueño del equipo de San Miguelito quiere colocar a Tomás allá, pero futbolísticamente la familia está enfocada con Olimpia al 100%“, afirmó.

También mencionó que “negociaciones no hay ahora mismo” con Saprissa, “sino que en un momento se dijo una palabra, pero ahora se están abriendo las puertas en un club grande de Sudamérica. Son oportunidades de una sola vez en la vida y estamos dispuestos a agarrar ese reto”. Con lo cual el desenlace de la historia resulta, como mínimo, sorprendente.

¿Por qué Tomás Rodríguez jugaría en Saprissa si quiere ir a Olimpia de Paraguay?

Luego de conocerse que las negociaciones entre el club tico y Tomás Rodríguez están avanzadas, el periodista canalero José Miguel Domínguez habló con el programa radial Fútbol a lo Grande y explicó de forma tajante por qué se dio este giro tan abrupto con el futuro del ariete: “Me han dicho la siguiente frase. Han obligado al chico a ir al Saprissa, el dueño de San Miguelito ha decidido mandarlo al Saprissa”.

El costarricense Juan José Zonta es el presidente del elenco rojinegro y quería, según Domínguez, que Rodríguez llegara a la “S” para hacer prevalecer el acuerdo de palabra que se tenía entre las partes. Esto último fue confirmado por el propio “Gavilán” Gómez: “Lo de Tomás y Saprissa se viene tocando hace mucho tiempo. No como escuché por ahí que Saprissa se entromete en la negociación con Olimpia“.

Esta decisión no cayó nada bien el seno familiar del ex Monagas de Venezuela, donde brilló a punta de goles —12 en 32 partidos y 6 asistencias— en el último año. “El papá está muy consternado por la situación. Me dice que le han hecho una maldad a su hijo. Está muy molesto con la decisión de Sporting, no está de acuerdo. Me ha dicho que Tomás Rodríguez no puede dormir. La fase del padre que me toca el corazón es la siguiente: ‘A mi hijo le han puesto una pistola en la cabeza’, porque no quiere ir a Saprissa”, cerró Domínguez.

Un panameño llegaría a Saprissa, otro se va

A la par del inminente arribo de Rodríguez, trascendió que su compatriota, Gustavo Herrera, tiene los días contados en Tibás. Uno de los equipos interesados en llevárselo en esta ventana del mercado de fichajes es Qarabag de Azerbaiyán, que actualmente está disputando la Champions League.