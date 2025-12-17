Erick Lonnis ya lo sabe: Luis Paradela tiene la noticia que la afición de Saprissa tanto esperaba

En el Deportivo Saprissa todo el enfoque está puesto en la final del Torneo Apertura 2025 frente a Liga Deportiva Alajuelense, un duelo que concentra la atención del entorno morado.

Sin embargo, en medio de esa tensión previa al clásico decisivo, el nombre de Luis Paradela volvió a tomar fuerza y generó revuelo en redes sociales, con una información que puso a Erick Lonnis como director deportivo a tomar apuntes sobre la situación.

¿Cuál es la noticia sobre Luis Paradela que la afición del Saprissa tanto esperaba?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la Universidad de Craiova ya comunicó que no hará efectiva la opción de compra por Luis Paradela.

Ante este escenario, el futbolista analiza alternativas para continuar en el fútbol europeo, aunque si no logra concretar una nueva opción en el exterior, deberá regresar al Deportivo Saprissa.

Luis Paradela con la Universidad de Craiova

“La Universidad de Craiova ya comunicó que no hará efectiva la opción de compra por Luis Paradela. Están analizando opciones para seguir en Europa pero si no consiguen deberá volver al Saprissa. De momento no es confirmado que jugará con los morados el próximo certamen“, compartió Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Luis Paradela en Saprissa

Luis Paradela dejó una etapa muy recordada en el Deportivo Saprissa, donde se consolidó como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Durante su paso por el club disputó 92 partidos, en los que aportó 25 goles y 10 asistencias, números que reflejan su impacto y regularidad, además de convertirlo en una pieza clave dentro del esquema morado.