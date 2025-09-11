Mientras define si Guatemala jugará en El Trébol, Luis Fernando Tena recibe la respuesta del presidente de Municipal que lo cambia todo

Guatemala busca levantar cabeza para la segunda ventana de la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para revertir los malos resultados iniciales, una serie de cambios es más que necesaria. Las autoridades trabajan para realizarlas.

Luis Fernando Tena no se quedó para nada conforme con el empate conseguido frente a Panamá, del que pudo rescatar algunas cuestiones positivas. Menos aún le agradó la derrota con El Salvador, donde no pudo hacer pesar la firme localía.

Con el Estadio Doroteo Guamuch Flores en plenas refacciones, Tena pidió a la FFG que un estadio de grama natural sea opción para noviembre. Se trata del Manuel Felipe Carrera, el cual se usaría para enfrentar a Surinam el día 18.

El partido contra La Canalera sería en el Estadio Cementos Progreso, por lo que todo estaría resuelto. La incógnita principal radica en lo que sucederá cuando les toque jugar en El Trébol. Al parecer, las buenas noticias no tardaron en llegar.

Guatemala quiere jugar en El Trébol: Luis Fernando Tena escucha al presidente de Municipal

En provecho de que a los futbolistas panameños les cuesta jugar sobre césped sintético, Luis Fernando Tena pidió a la FFG que sea esa la superficie en la que Guatemala los reciba por la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026.

Según informó Gerardo Paiz, las condiciones están dadas para que La Bicolor haga oficial su cambio de localía. Se presentaron los avisos pertinentes tanto en FIFA como en Concacaf, además de tener apalabradas a las autoridades rojas.

Guatemala espera: Gerardo Paiz y Luis Fernando Tena deciden localía para Eliminatorias al Mundial.

“A los panameños les cuesta jugar en sintético, estoy esperando que Tena me diga dónde quiera jugar. En FIFA y Concacaf ya lo saben, que podemos cambiar de sede; ya hablé con Gerardo Villa también. La decisión es de Tena y jugadores. Podría ser también el Pensativo, pero debo avisar antes. Todo se inclina para El Trébol, solo habrían 8 mil boletos”, dijo Paiz en una entrevista con La Red.