Donde más le duele a Municipal: Oscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su etapa decisiva con las semifinales en marcha, donde Municipal, Achuapa, Antigua GFC y Aurora FC buscan el boleto a la gran final.

Pero en medio de este contexto cargado de tensión y expectativa, el ambiente comenzó a calentarse fuera de la cancha luego de un gesto de Óscar Santis que no pasó desapercibido.

ver también La Inteligencia Artificial predice cuál será la final del Apertura 2025: ¿Municipal o Achuapa vs Antigua o Aurora?

¿Cuál fue el dardo de Oscar Santis que en Antigua no vieron venir?

Óscar Santis calentó el ambiente de una posible final con Municipal al lanzar un dardo directo que no pasó desapercibido en Antigua.

El jugador publicó en redes sociales una imagen recordando su título de la Liga Concacaf 2021 con Comunicaciones, un gesto cargado de simbolismo que muchos interpretaron como un mensaje claro hacia los Rojos y que tampoco esperaban desde Antigua.

Oscar Santis en sus redes sociales

Perfilados hacia la final del Torneo Apertura

Antigua llega bien perfilado a las semifinales tras imponerse 1-0 ante Aurora FC en el partido de ida, un resultado que le permite tomar ventaja en una serie cerrada y de alta exigencia.

Publicidad

Publicidad

El equipo aguacatero supo manejar el encuentro con orden y eficacia, quedando a un paso de la final y confirmando su solidez en esta recta decisiva del Torneo Apertura en donde tendrán como rival a Municipal o Achuapa.