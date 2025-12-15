Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Donde más le duele a Municipal: Oscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir

Oscar Santis sorprendió a más de uno con un dardo en las puertas de una posible final ante Municipal. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Oscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir
© AntiguaOscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su etapa decisiva con las semifinales en marcha, donde Municipal, Achuapa, Antigua GFC y Aurora FC buscan el boleto a la gran final.

Pero en medio de este contexto cargado de tensión y expectativa, el ambiente comenzó a calentarse fuera de la cancha luego de un gesto de Óscar Santis que no pasó desapercibido.

La Inteligencia Artificial predice cuál será la final del Apertura 2025: ¿Municipal o Achuapa vs Antigua o Aurora?

ver también

La Inteligencia Artificial predice cuál será la final del Apertura 2025: ¿Municipal o Achuapa vs Antigua o Aurora?

¿Cuál fue el dardo de Oscar Santis que en Antigua no vieron venir?

Óscar Santis calentó el ambiente de una posible final con Municipal al lanzar un dardo directo que no pasó desapercibido en Antigua.

El jugador publicó en redes sociales una imagen recordando su título de la Liga Concacaf 2021 con Comunicaciones, un gesto cargado de simbolismo que muchos interpretaron como un mensaje claro hacia los Rojos y que tampoco esperaban desde Antigua.

Oscar Santis en sus redes sociales

Oscar Santis en sus redes sociales

Perfilados hacia la final del Torneo Apertura

Antigua llega bien perfilado a las semifinales tras imponerse 1-0 ante Aurora FC en el partido de ida, un resultado que le permite tomar ventaja en una serie cerrada y de alta exigencia.

Publicidad

El equipo aguacatero supo manejar el encuentro con orden y eficacia, quedando a un paso de la final y confirmando su solidez en esta recta decisiva del Torneo Apertura en donde tendrán como rival a Municipal o Achuapa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿A qué hora y dónde ver la entrega de los premios The Best 2025?
Fútbol Internacional

¿A qué hora y dónde ver la entrega de los premios The Best 2025?

FIFA define: ¿Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador al Mundial?
Mundial 2026

FIFA define: ¿Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador al Mundial?

Sorteo de la Concachampions 2026: ¿A qué hora es y dónde verlo?
Concacaf

Sorteo de la Concachampions 2026: ¿A qué hora es y dónde verlo?

Saprissa sale ganando: Unafut confirma la noticia que preocupa a Alajuelense
Costa Rica

Saprissa sale ganando: Unafut confirma la noticia que preocupa a Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo