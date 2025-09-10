Es tendencia:
“Autorizado”: Guatemala confirma la noticia que pone en alerta a Panamá para la Eliminatoria Mundialista

Los chapines ya tendrían tomada la decisión que podría afectar a los canaleros.

javier pineda

Por Javier Pineda

Guatemala podría cambiar de estadio para enfrentar a Panamá
En las últimas horas, surgió la posibilidad de que la Selección de Guatemala dispute sus próximos partidos de la Eliminatoria Mundialista en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. La petición habría surgido de Óscar Santis y de algunos seleccionados, quienes manifestaron su interés por jugar en ese escenario en el mes de noviembre.

“Quedamos molestos”: Luis Fernando Tena reveló la clave de Guatemala para lograr empatar contra Panamá

El presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz, conversó con Guatefutbol.com y aclaró que la decisión final no depende de él, sino del entrenador Luis Fernando Tena. “La decisión en que se juegue o no en el estadio El Trébol depende del entrenador. Si él me dice que ya platicó con los jugadores y que le interesa, pues jugaremos en grama natural”, explicó Paiz.

Uno de los puntos que genera debate es la capacidad de público entre el estadio El Trébol y el estadio Cementos Progreso, actual sede de la Azul y Blanco. Sin embargo, Paiz dejó claro que el tema económico no es prioridad: “A mí la taquilla no me interesa, igual ya sabemos sea cual sea la taquilla”.

¿Guatemala jugará en El Trébol?

El dirigente también confirmó que ya sostuvo conversaciones con la familia Villa, propietaria del estadio de Municipal, y que el recinto está habilitado para partidos de esta categoría. “Yo ya tuve un acercamiento con los Villa, y lo único que necesito es la aprobación del entrenador. Si él me lo pide lo hago, y si no, no lo hago. El estadio El Trébol ya está autorizado”, recalcó.

La Selección de Guatemala volverá a ser local hasta el mes de noviembre, cuando enfrente a Panamá el 13 y a Surinam el 18, duelos claves en su intento por mantenerse con vida en la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

Christiansen no lo puede creer: MisterChip revela el dato que enfurece aún más a Panamá luego del empate con Guatemala

De esta manera, el futuro inmediato de la Azul y Blanco en cuanto a su localía está en manos de Luis Fernando Tena, quien deberá decidir si trasladar a su equipo al estadio El Trébol es la mejor opción para sacar ventaja en partidos decisivos.

