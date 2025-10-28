No es solo Diego Santis: Guatemala suma dos nuevos refuerzos para dejar a Panamá y El Salvador sin Mundial 2026

La Selección de Guatemala está a dos partidos de clasificar a su primer Mundial. En noviembre, aspira a ganarle a Panamá y Surinam en su nueva casa, el Estadio “El Trébol”, para arrebatarles el liderato del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, donde El Salvador se encuentra último.

De esta forma, se quedaría con el boleto directo para la cita mundialista sin necesidad de pasar por el repechaje. Y le pondría un broche de oro al ciclo de Luis Fernando Tena, quien prácticamente tiene definida la convocatoria para la próxima fecha FIFA.

En las últimas horas, el estratega mexicano sorprendió con el llamado de Diego Santis, lateral derecho de Antigua GFC, quien se incorporará al microciclo de la Bicolor junto a dos futbolistas más que no habían sido incluidos inicialmente en la convocatoria publicada el lunes por la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala).

Guatemala suma dos refuerzos más para clasificar al Mundial 2026

Además de Santis, Luis Fernando Tena citó a Matthew Evans y Carlos Aguilar para la última ventana de las Eliminatorias. Los dos juveniles fueron parte de la Selección Sub-21 que este martes conquistó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos tras derrotar 4-2 a El Salvador.

Evans, de hecho, fue el gran héroe de la jornada en Guatemala al anotarle tres goles a los salvadoreños y se mostró ilusionado con la posibilidad de sumarse al combinado mayor: “Es una posibilidad. No sé lo que va a venir, pero espero que sí. La Selección tiene partidos muy importantes. Si tengo la oportunidad, estaría muy feliz de ser parte del grupo y sumar minutos, si puedo”, comentó.

El mediocampista ofensivo de 19 años atraviesa un gran momento con LAFC II en la MLS Next Pro y lo refrendó en el certamen olímpico. Mientras que Aguilar, lateral izquierdo del primer equipo de Municipal con apenas 18 años, viene siendo convocado ininterrumpidamente desde el juego con Jamaica previo a la Copa Oro.

Aquel 11 de junio, el defensa jugó los 90 minutos en el encuentro por Eliminatorias que los caribeños ganaron 3-0 y en el cual Evans hizo su debut oficial con la Selección mayor. Ahora, ambos futbolistas y Diego Santis se unirían al grupo a partir del miércoles.